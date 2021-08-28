「A片＋情趣用品」被丟光！他狀告親生父母勝訴　法官判賠125萬元

▲男子搬家後，發現收藏的色情影片與雜誌全被父母丟光。（示意圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合報導

美國一名來自密西根州的43歲男子大衛（David Werking），曾因為自己收藏多年的12箱色情影片與雜誌、2箱情趣用品搬家時遭到丟棄，去年12月憤而一狀將親生父母告上法院，並且獲得勝訴。如今聯邦地方法院公布裁決結果，要求該名男子的父母須賠償3萬美元。

根據《衛報》，大衛2016年離婚後曾短暫搬回位於密西根州格蘭德港（Grand Haven）的老家，與父母同居長達10個月，隔年遷居至印第安那州蒙夕（Muncie），事後委託父母寄送私人物品，才發現珍藏多年的色情影片與雜誌、情趣玩具遭到父母丟光，價值2.5萬美元，因此他在法院向父母求償7.5萬美元。

美國密西根州卡拉馬朱郡（Kalamazoo）的聯邦地方法院法官馬洛尼（Paul Maloney）在本周找來色情雜誌估價專家，並依照建議做出裁決，要求大衛的父母須向兒子支付30441美元，同時需替大衛支付律師費用14500美元，合計共44941美元（約新台幣125萬3千元）。

據悉，大衛的父親保羅（Paul）、母親貝絲（Beth）聲稱先前早就警告，嚴禁將色情影片與雜誌、情趣玩具搬回老家，否則就會全數丟掉，保羅甚至曾在電郵中寫道，「坦白講，我們把那些東西處理掉，是在幫你耶」；大衛對此則不以為然，憤怒回道，「你不需要拿走別人的東西！」

法官馬洛尼強調，就算保羅與貝絲是屋主、且是大衛的親生父母，仍沒有權利丟掉大衛的物品。

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