打架被推倒…他頭卡月台被「行駛列車」劃破　血紅巨傷口深可見骨

記者張方瑀／綜合報導

美國紐約有兩名男子在地鐵站月台上打架，兩人互相推擠拉扯，甚至在列車準備離站時都未停止，其中一人直接撞向行駛中的列車後彈開，倒在地上動彈不得，結果才發現，該名男子的頭卡進列車和月台間的縫隙，直接被高速行駛的列車「劃破」，留下深達近3公分巨大血紅傷口，依稀還能看到頭骨。

根據《紐約郵報》報導，紐約曼哈頓中央車站在25日午夜12時左右，有兩名男子在月台上打架，從曝光的監視器畫面可以看到，一名揹著後背包的男子和穿著紅衣服的男子，兩人不知為何在月台上打了起來，雙方你一拳我一腳完全互不相讓。

最後背包男被推倒撞上準備駛離站的列車，紅衣男也立刻衝上前繼續毆打，背包男則死命地抱著他，兩個人同時跌倒在地後，紅衣男的頭居然直接卡進列車和月台間的縫隙，直接被高速行駛的列車劃破，他瞬間彈開倒地不起，背包男則直接離開現場。

《紐約郵報》指出，附近民眾報案後，救護人員迅速抵達現場，發現紅衣男的頭部留下深達近3公分巨大血紅傷口，依稀還能看到頭骨，模樣相當恐怖，緊急送醫後目前沒有大礙，至於兩人發生衝突的原因，警方還在進行相關調查。

下面圖片恐造成不適，請斟酌觀看

Shocking video shows out-of-control brawlers slam into moving subway https://t.co/0vjAJgoKOf pic.twitter.com/XEHoyHEJ7N — New York Post (@nypost) August 26, 2021

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