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體育師接種輝瑞後...竟罹患「急性血癌」！未婚妻崩潰：11月結婚耶

▲▼南韓一名體育教師接種輝瑞後，被診斷罹患急性骨髓白血病。圖為首爾疫苗接種中心為民眾施打輝瑞疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓一名體育教師接種輝瑞後，被診斷罹患急性骨髓白血病。圖為首爾疫苗接種中心為民眾施打輝瑞疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓一名30多歲的男子擔任體育教師，今年7月底安排接種第1劑輝瑞（BNT）疫苗，原本日常生活本不抽菸、不喝酒的他，在接種疫苗後，於8月初接受牙齦治療時，卻發現體內止血功能出現異狀，竟得耗費4個多小時才能成功止血，踢足球後雙腿出現瘀傷、扁桃浮腫，沒想到卻被診斷罹患急性血癌。

根據《韓聯社》、《News1》報導，該名男子在大邱市某所校園擔任體育教師，7月28日接種第1劑輝瑞疫苗後，8月6日前往牙科洗牙時，發現自己止血困難；12日踢足球後雙腿出現擦撞傷、就寢前發現扁桃浮腫；13日晚間發現膝蓋下方出現瘀青；前往牙科接受牙齦治療，止血過程竟需要4個多小時。

該名體育教師的20多歲未婚妻相當崩潰，因為雙方原訂今年11月完婚，她昨（27）日氣得在青瓦台官網發起連署，描述接種疫苗後出現的異狀，「由於在接受牙齦治療後4個小時仍未能止血，我們感到相當奇怪，於是前往大學醫院急診室，到院後因為微微發燒，於是在疑似患者隔離房內接受血液檢查，幾小時後報告出爐，說出現疑似血癌症狀，建議我們住院檢查。」

她在文中表示，「未婚夫（體育教師）在接受幾天的追蹤檢查後，被診斷罹患『急性骨髓性白血病』。平常他身強體健，當檢查報告出來時，根本無法置信！」

她在文內向南韓政府呼籲，對於接種疫苗後出現的副作用案例，不能只顧著急忙撇清、否認，而是應該擔起責任釐清之間的因果關係，並保證不再出現下一例悲劇。

至截稿前，該項青瓦台連署已獲1萬1千人參與響應。

►接種輝瑞得到「急性血癌」！21歲男發燒就醫才知　父怒：他很健康

宇宙人外信》中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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