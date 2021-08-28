陸智飛疫苗公布3期數據　稱對Delta病毒「保護力近8成」

▲智飛生物所研發的新冠疫苗。（圖／翻攝智飛生物）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸智飛生物27日公告，其與大陸中科院微生物所合作研發的重組蛋白新冠疫苗已獲得3期臨床試驗關鍵性數據。初步分析結果顯示，該款疫苗對對Alpha變異株的保護效力為92.93%；對Delta變異株的保護效力為77.54%。

智飛生物表示，已完成的3期臨床試驗關鍵數據結果證明，重組新型冠狀病毒疫苗（CHO細胞）在符合本臨床試驗方案的人群中具有很好的安全性和防病效果。

智飛生物指出，截至數據分析日，實際共入組28500人，其中疫苗組14251例、安慰劑組14249例。共監測到全程接種後的主要終點病例數221例，對於任何嚴重程度的COVID-19的保護效力為81.76%，達到WHO要求的新冠疫苗有效性標準。其中對於COVID-19重症及以上病例、死亡病例的保護效力均為100%。

智飛生物提到，目前已完成大部分主要終點病例的基因分型，初步分析結果顯示，對Alpha變異株的保護效力為92.93%；對Delta變異株的保護效力為77.54%。

智飛生物還說，根據藥品註冊管理相關法規，疫苗產品完成3期臨床研究工作後，還需經過綜合審評、註冊核查等程序。公司將按有關規定積極推進上述研發項目。