還不能勾BNT！符合第7輪AZ預約者要等8／31才能加選

記者蔡玟君／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（28日）宣布，疫苗施打第七輪將提供接種AZ疫苗，從8/29上午10點起開放民眾在疫苗預約平台預約，指揮官陳時中也表示，符合第七輪AZ預約資格的民眾如果想等BNT，可在8/31下午4點後加選。

▲第七期提供接種AZ疫苗將開放預約。（圖／指揮中心提供）

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▲指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

指揮中心從8/29早上10點至8/31中午12點開放第七輪AZ疫苗預約，將提供於7/19前已意願登記選擇AZ疫苗，且尚未接種過疫苗的29歲(含)以上對象（即1992年12月31日(含)以前出生），及滿18歲以上（即2003年9月3日(含)前出生）第九類對象進行接種，施打期間預計自9月3日至9月10日止，並視疫苗供應期程調整接種場次。

另外，符合第七輪AZ疫苗預約資格對象如欲增加選擇BNT疫苗，須於8月31日下午4時後始可加選。已符合AZ疫苗第二劑接種間隔之民眾，將另行開放接種。

陳時中說明，近來很多人知道有BNT疫苗要來，但時間未定，開打時間也未定，而已經開始列入預約內的人現在恐怕無法意願登記，預約施打開放到8/31，不想打的人，想等BNT，在8/31下午4點後還是可以意願登記。