符合第七輪資格「不能改意願」　網怒被迫中獎：要等到8月31日

▲符合第七輪資格者，要等到8/31才能修改意願。（圖／記者曾筠淇翻攝）

記者曾筠淇／綜合報導

首批的200萬劑BNT疫苗預計8月底、9月初抵台，疫苗預約平台剛剛已經重啟，開放民眾意願登記，只是2點才一到，網頁卻完全跑不動，還跳出「502 Bad Gateway」、「系統維護中」。甚至還有網友表示，頁面好不容易跑出來，但根本不能修改意願，只能直接預約。

稍早疫苗登記平台已經重啟，但是網頁卻跳出「502 Bad Gateway」，根本無法順利登記。就有不少網友急喊，「演唱會票都沒這難搶」、「目前非服務期間到底是什麼鬼」、「都選完了，按確認送出就維修」。

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其中，還有網友因為符合本期預約資格，所以根本無法修改意願。從截圖畫面可見，系統跳出「您符合本期預約資格，如尚未預約完成，請於本期預約截止前點選預約接種執行『預約』作業，以免影響權益。如欲修改意願登記資料，需於2021/8/31 16:00:00後再至平台修改。」

網友氣炸直呼，「和我一樣，不讓我修改」、「強迫中獎」、「為什麼會這樣」、「對啊，根本還沒預約，不給改」、「我的也是這樣」、「我也是，沒選高端也是跳出這個」、「不給修改、不給預約，還要等到831以後」。