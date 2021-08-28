BNT疫苗開搶！29歲以上「不給登記」原因出爐

記者邱晟軒／綜合報導

公費疫苗預約平台今（28日）首度新增「BNT疫苗」選項，不過2點一到，大批民眾都手刀湧入預約系統，瞬間流量爆衝造成網頁立刻當機，更有部分網友指出自己無法加選BNT。對此，有網友根據指揮中心最新公布第七輪接種對象，表示「因為你有選AZ，已經符合此次打AZ資格，如果不想打，要改BNT，當然要8/31之後才能改！」

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中27日表示，BNT疫苗將在8月底、9月初到貨，除了保留120萬劑優先給12-18歲學生優先施打，其餘的80萬劑會根據進貨量，依照1至10類對象按年齡層往下打。

至於120萬劑BNT，陳時中解釋，將比照流感疫苗，直接到校園進行接種，先前在施打流感疫苗時已有相關經驗，但學生未成年，還需要家長同意書，之後會盡快進行相關作業。今日下午2點將重啟疫苗登記平台，並且加入BNT疫苗選項，請民眾盡速完成意願登記。

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▲疫苗預約平台無法登入！（圖／公費疫苗預約平台）



而針對不少網友指出自己無法正常改勾選BNT的問題，有網友解釋PO出指揮中心最新第七輪接種圖卡，表示「因為你有選AZ，已經符合此次打AZ資格，如果不想打，要改BNT，當然要8/31之後才能改，報告完畢！」

指揮中心今日在防疫記者會上說明，第七期預約將提供於7月19日前已意願登記選擇AZ疫苗，且尚未接種過疫苗之29歲(含)以上對象[即1992年12月31日(含)以前出生]及滿18歲以上[即2003年9月3日(含)前出生]第九類對象進行接種；施打期間預計自9月3日至9月10日止，並視疫苗供應期程調整接種場次，籲請民眾屆時準時前往接種。

此外，提醒符合第七期AZ疫苗預約資格對象如欲增加選擇BNT疫苗，須於8月31日下午4時後始可加選。另已符合AZ疫苗第二劑接種間隔之民眾，將另行開放接種。

▼ 第七期提供接種AZ疫苗 。（圖／指揮中心提供）