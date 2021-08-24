頑皮世界終止引進18隻長頸鹿　陳椒華肯定謝謝園方和動保

▲時代力量立委陳椒華堵訪。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

頑皮世界野生動物園自非洲引進18隻長頸鹿等野生動物計畫，引發動保團體台灣動物社會研究會、台灣防止虐待動物協會等3動團關注，經多次溝通，雙方24日聯合聲明終止引進計畫。時代力量立委陳椒華透過臉書表示，謝謝園方傾聽民眾聲音，謝謝動保團體持續為了改善動物生活環境而努力。

陳椒華曾在今年6月公開批評，頑皮世界開園至今種種動物受到不當對待而造成精神壓力、受傷、死亡等事件，這些原本在自然棲地生長的野生動物，在成為人類營利與娛樂的商品之後，下場竟是如此可憐，呼籲林務局立即撤銷頑皮世界申請進口18隻長頸鹿的核可。

頑皮世界與動保團體今天發布聲明表示，經雙方多次會面溝通後，頑皮世界動物園決定終止此次動物引進計畫，國內外動物保護團體一致肯定園方決定，並感謝園方善意，「終止此次動物引進計畫，是轉型中的一個波折，但也因此有機會與動保團體當面交流。未來會持續精進園區和改善動物福利，和所有關心動物的遊客與朋友們共同成長、進步。」

對此，陳椒華在台灣動物社會研究會臉書聲明下面留言說，謝謝園方傾聽民眾聲音，謝謝動保團體持續為了改善動物生活環境而努力。