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幼園女師車禍失2子　9歲兒右手碎「剩皮黏著 」截肢！她鼻塌陷...

▲女幼師與么子送到醫院。（圖／讀者提供）

▲林姓女幼師么子送到醫院。（圖／讀者提供）

記者翁伊森／嘉義報導

雲林縣水林鄉公立幼兒園林姓女教師，27日開車載3個兒子出門參加感恩活動卻不幸途中發生車禍，兩位13、14歲念國中兒子拋飛車外慘死，9歲小兒子右前臂粉碎性骨折，被緊急送往嘉義長庚醫院，到院時，整個右前臂組織都嚴重受損，因外傷使手臂離斷，僅殘存的損傷組織勉強將皮與右手相連， 隨後院方只好安排開刀房將他截肢。

▲女幼師與么子送到醫院。（圖／讀者提供）

▲女幼師被送到醫院，癱坐在休息椅上。（圖／讀者提供）

由於林姓女教師與小兒子是前後被送到醫院，女老師到院時情緒仍未平復，身上沾滿鮮血，被攙扶到醫院休息椅上坐時，人一度癱軟，院方進興檢傷時發現她不但鼻樑骨折，還有臉部多處撕裂傷和穿刺傷，研判車禍當下正面撞擊造成，也由於兩人手術結束都已深夜，術後院方安排到兩人到同間病房靜養，目前二人都還尚未醒來。

▲水林鄉今早發生一起死亡車禍，一名幼兒園教師開車戴3名學生出門，擦撞車禍不慎失控翻車，其中有兩名學生疑被摔出車外，兩人當場死亡。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲水林鄉今早發生一起死亡車禍，一名幼兒園教師開車戴3名學生出門，擦撞車禍不慎失控翻車，其中有兩名學生疑被摔出車外，兩人當場死亡。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

對於一下子失去兩個兒子，自己又受傷，未來還必須照顧斷肢的小兒子，嘉義長庚除了由心理諮詢師及社工給予協助，對於未來女師所需的服務也將盡力尋求資源協助。

而水林鄉托兒所吳所長先前則哽咽表示，適逢公所正在審明年度預算，日前她才向薪水2萬8600元的林女提到「把薪水調高到3萬4000元」，沒想到今天卻聽聞憾事，2名就讀國中的兒子不幸身亡，倖存的9歲兒子手臂還須要截肢，林女也因鼻骨受傷塌陷，還得另外進行手術，「老師聽到死訊時一直哭喊『小朋友這麼乖，怎會發生這樣的意外』」；而她也推測，林女當時可能想說走小路比較近，便選擇產業道路，但她認為該路很直，不解怎會發生這樣的意外。

▲▼雲林水林鄉車禍。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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