塔利班「姦屍蹂躪、集體性侵」洩慾！　女市長藏車底驚險逃亡德國

武裝組織塔利班15日接掌阿富汗以來,有意展現不同以往的溫和作用,但過去集體性侵、甚至姦屍等迫害女性的殘暴形象仍深植人心。阿富汗29歲女市長加法里(Zarifa Ghafari)在喀布爾淪陷時便意識到,自己已經被塔利班鎖定,在一段驚險的經歷後,終於順利和家人逃到德國。

根據《英國廣播公司》(BBC),塔利班根據組織對伊斯蘭律法的解讀,嚴格限制婦女角色。而加法里是一名傑出的市長,致力於為婦女權利發聲,這也令她認為,自己對塔利班構成威脅。

儘管害怕在塔利班迅速攻城掠地的過程中遭遇不測,加法里起初仍起身反抗,但當時的樂觀如今已演變成絕望。塔利班掌權後不久,便有人建議她趕緊離開。當塔利班戰士找上她家,毆打她的保鑣時,她便察覺自己的處境有多危險。

阿富汗中部瓦爾達克省首府邁丹城是個保守城鎮,塔利班在這裡握有廣泛支持。自加法里2018年成為邁丹城首長以來,她便面臨安全威脅,多次驚險躲過謀殺,但身為阿富汗軍隊高級成員的父親在去年年底遇害。

當塔利班15日正式奪權,加法里起便決心離開國家,18日和家人搭車前往喀布爾機場。途中她躲在車底,每次經過塔利班的檢查哨站都得努力躲藏。機場門口到處都是塔利班戰士,令她得不斷尋找掩護。所幸在土耳其駐阿富汗大使的幫助下,他們登上飛往伊斯坦堡的航班,再從伊斯坦堡飛往德國。

