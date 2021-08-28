未來4天恐再遇襲！　美大使館再度警告：「勿靠近」阿富汗機場

▲喀布爾機場遭遇恐攻，醫院躺滿傷者。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

位於阿富汗首都的喀布爾國際機場26日發生雙重自殺炸彈攻擊，已知至少造成170人死亡，由於機場地面情勢危急，已有多國宣布結束撤離行動。美國國安單位27日向總統拜登進行簡報時稱，喀布爾的危險局勢尚未平息，直到撤離期限的8月31日以前，將會進入撤離行動最危險的時期。目前美軍已在機場附近擴大保護措施，當地美國大使館也發出警告，呼籲公民避免前往機場，並要求已抵達現場的人立即離開。

阿富汗衛生部官員27日接受CNN採訪時表示，喀布爾機場恐怖攻擊死亡人數累計超過170人，另外還有200人分別受到輕重傷。除此之外，根據五角大廈指出，有13名美軍在此次炸彈攻擊中殉職，18人受傷，傷員目前全數被送往德國接受後續治療。

▲距離美軍最後撤離期限只剩4天，美國國安單位警告，未來幾天將進入最危險的時期。（圖／路透）



拜登27日聽取國安簡報，簡報中警告，喀布爾地區恐將面臨另一場恐怖攻擊，而美軍與塔利班組織協調的撤離期限為8月31日，在此之前美軍的撤離任務將會進入最危險的時期。儘管如此，拜登仍然表示，「美方損失慘重，但是這是一項有價值的任務，因為美軍已持續將民眾撤離，光是過去的24小時內，就已經有超過1.2萬人離開」，

強調阿富汗撤離行動是有價值的。

美國五角大廈也提到，任務指揮官已經規劃了反擊此次恐攻主謀「呼羅珊伊斯蘭國」（Islamic State-Khorasan，又稱ISIS-K）的計畫，與拜登在記者會上稱要報復他們的說法不謀而合。此外，美軍在未來的幾天內，將會加速撤離行動，預計每數小時就會讓數千人搭機離開，其中將會優先撤離美國公民。

美方也已經在喀布爾國際機場周遭擴大保護措施，而美國駐阿富汗大使館28日則在官網上提醒，由於安全上的疑慮，請美國公民避免前往機場，而已經抵達機場艾比門（先前發生炸彈攻擊的其中一個地點）、東門、北門、內政部門附近的公民盡速離開。

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