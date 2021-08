留喀布爾被炸死！　殉職美軍「生前最後發文」曝：不殺人就會被殺

▲喀布爾機場爆炸案中,第一位被證實殉職的美國海軍士兵蘇維亞克(中)於2個月前曾PO出自己與軍中同袍的合照。(圖/翻攝自IG/@max_soviak)

記者張寧倢/綜合外電報導

美國宣布31日是撤軍阿富汗的最後期限,不料26日卻發生2起爆炸恐攻,造成170名阿富汗人、13名美軍身亡,其中第一位被證實殉職的美國海軍士兵蘇維亞克(Maxton Soviak)生前在IG上傳的最後一篇貼文寫道,「不是殺人就是被殺,當然,會試著不被殺死。」這張與軍中戰友的合影,如今看來,相當令人惋惜。

▲身為海軍醫護兵的蘇維亞克(Maxton Soviak),前往喀布爾機場外支援陸戰隊撤離任務。(圖/翻攝自美國海軍、IG/@max_soviak)

綜合《每日郵報》、《紐約郵報》報導,蘇維亞克是一名20多歲的海軍醫護兵,與駐守喀布爾機場的美軍陸戰隊一起協助撤離,卻不幸在26日的爆炸襲擊中喪生,美國海軍27日隨即證實他的死訊。然而,蘇維亞克6月初曾PO出與戰友在阿富汗全副武裝的合照稱,「不是殺人就是被殺,當然,會試著不被殺死。」沒想到,他終究沒逃過死劫,這段話竟成為他最後一則貼文。

▲蘇維亞克的IG最後貼文寫道,「It’s kill or be killed, definitely trynna be on the kill side.」。(圖/翻攝自IG/@max_soviak)

蘇維亞克的姐姐瑪莉琳(Marilyn)也在IG心碎寫道,她漂亮、聰明、特立獨行、煩人又迷人的弟弟昨天在救人的時候不幸遇難,「該死的,他是個醫護人員,在那裡幫助別人,現在他走了,我的家從此變了,他只是個孩子,我們是在讓孩子去送死。我不是一個會祈禱的人,但那邊的孩子們現在正需要祈禱。我的心都碎了,我想再也不會復原了。」

根據報導,當過救生員與維修技術員的蘇維亞克來自俄亥俄州的柏林高地(Berlin Heights),2017年以優等生之姿從高中畢業,在學校生活中積極參加體育與其他活動,是個好學生也是橄欖球隊的隊員。校方聲明,他受到所有人的尊敬與喜愛,他的死訊帶來極大傷痛。另外,美軍又確認了4名殉職的陸戰隊員身分,分別是Kareem Nikoui、David Lee Espinoza、Rylee McCollum與Jared Schmitz。

