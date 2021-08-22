為賺一天3000元！154喵星人送命　走私船長交保「只負責運送」

記者吳奕靖／高雄報導

涉嫌走私154隻名貴貓的林姓船長在22日晚間八點進到高雄地檢署進行偵訊，經過1個多小時的訊問，檢察官諭令以6萬元交保，交保金額是考量他的家境並不好，而且只是負責運送，並沒有參與買賣，所以檢察官才做出這個金額的裁定，而據了解造成153隻喵星人全數銷毀的這趟走私費用，一天是3000元。

▲林姓船長以6萬元交保 。（圖／記者吳奕靖攝）



林姓船長是在22日晚間八點被海巡署人員移送到高雄地檢署，抵達的時候已經有大批媒體在守候，當時步下汽車的他，頭戴帽子跟口罩，面對媒體的一一詢問，他沒有說話，而是快步走進地檢署的法警室，接受檢察官的訊問。而檢察官其實早就有準備，因為下午先是去了一趟旗津，直接登上走私漁船勘驗，發現暗艙。

▲林姓船長以6萬元交保 。（圖／記者吳奕靖攝）

檢察官經過一個多小時的訊問後，裁定涉嫌走私的林姓船長以6萬元交保。據了解裁定金額是考量到林姓船長是以「一天3000元」的代價來進行運送，而且他只有負責運送，沒有涉及買賣等犯罪行為，不過這個說法是他單方面的供詞，真實性還會再追查。

林姓船長的親友在被交保金額出來之後，立刻就繳付保釋金，隨後林姓船長也從法警室離開，記者一看到他出現，又立刻上前詢問，他立刻就快跑離開，記者也追了上去，一度原本在法院對面等待的計程車看到這個情況，司機馬上開走，林姓船長只好掉頭找另一部計程車，上車離去。