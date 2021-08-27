快訊／自購「26.5萬劑AZ疫苗」上午抵台！　效期到12月7日

記者嚴云岑／台北報導

自購26.5萬劑AZ疫苗上午11：37運抵桃園機場，捷克捐贈的3萬劑莫德納疫苗預計26日晚間9:15自布拉格起飛，表定將在28日早上7:50抵達桃園機場。中央流行疫情指揮中心今（27）日表示，該批疫苗效期到12月7日，待完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心，進行後續檢驗封緘作業，再提供COVID-19接種計畫所列實施對象接種。

▲大韓航空載AZ疫苗來台。（圖／記者張榮恩攝）

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指揮中心指出，該中心係於去(2020)年10月30日與臺灣阿斯特捷利康公司簽署1,000萬劑COVID-19疫苗供應合約，先前已陸續到貨，分為3月3日11.7萬劑、7月7日62.6萬劑、7月15日56萬劑、7月27日58.2萬劑、8月12日52.4萬劑，本次提供第六批疫苗，截至目前總計約267.4萬劑到貨。包括日本贈送的，已有逾600萬劑到貨。

▲▼26.5萬劑AZ疫苗抵台。（圖／指揮中心提供）

另外，永齡／鴻海、台積電、慈濟採購共1500萬劑輝瑞BNT疫苗，也傳出最快8月底就會有至少150萬劑到貨。原該批要提供給中國大陸，所以包裝上有簡體字，永齡／鴻海團隊深怕台灣政府不同意。

在BNT公司要求在24小時內回覆的壓力下，永齡／鴻海決定跟BNT溝通，台積電則與政府溝通，最後終於談妥這批BNT疫苗，最快就在8月底抵台。

目前向國際採購、捐贈的疫苗已經取得超過1千萬劑，當中AZ有637.8萬，莫德納339.8萬餘劑，不過這段時間疫苗接種踴躍，兩種疫苗庫存都相當吃緊。指揮中心第六輪首度啟用國產的高端疫苗，23日開始接種，第七輪則會提供AZ，相關規劃尚未公布。