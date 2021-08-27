貨輪船長入港就醫死後確診！指揮中心證實多位船員發燒　疫調曝光

▲中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥說明貨輪事件。（圖／指揮中心提供）

記者林育綾／台北報導

巴拿馬籍貨輪KAMO日前停靠台中港，離開後傳出因船長發燒，緊急在台北停靠送醫不治，死後被驗出新冠肺炎檢測陽性。中央疫情指揮中心今（27）日證實該船長確診，也進行後續疫調，目前已匡列一位港務同仁，其他人為自主管理；而船上仍有多位船員身體不適，將依照邊境管制防疫規範進行協助。

中央疫情指揮中心記者會今日有媒體提問，巴拿馬籍貨輪KAMO在8月25日停靠台中港，26日離開，前後共在台中港碼頭停靠約25小時，而期間由船上搬運工進行機件裝卸作業，但均無人員入境上岸。不過在該船離開前往下一個目的地時，船長身體不適，緊急在台北停靠送醫；不料就醫前宣告不治，死後被驗出確診新冠肺炎，船上也有多位船員發燒。

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副指揮官陳宗彥說明，這艘貨輪是在26日半夜11:43通報，船上有人需要急救，後來緊急停泊台北港，以吊掛方式上岸送醫，但不幸在到院前死亡，確診新冠肺炎。而後續做了疫調，目前已針對台中港停泊期間接觸對象，匡列一位港務同仁，其他人員則是自主管理。

陳宗彥也說明，這艘船下個目的地是日本，但因為往生的是船長，在接續船務部分，必須等船公司向巴拿馬提出申請，會依照船組船東決定，也配合我國邊境防疫等相關規範。目前會協助他們前往下一個目的，至於船上仍有幾位船員身體不適症狀，若需要也會用相關規範協助。