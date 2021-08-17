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流浪犬2年增6.19%！全國推估數15.5萬　「放養不絕育」釀持續產生

▲彰化和美流浪犬群居。（圖／ETtoday資料照）

▲全國遊蕩犬隻最新數量調查推估有155,869隻。（圖／ETtoday資料照）

記者許展溢／台北報導

農委會公布109年全國遊蕩犬隻數量調查推估結果，推估有155,869隻，每百人遊蕩犬數則為0.66，調查之遊蕩犬包括無主流浪犬與有人養但自由出入家戶未管理放養犬，與上期（107年）調查結果相較，遊蕩犬數量微幅增加6.19％（9096隻）、每百人遊蕩犬數則略增為6.45％，兩期數量相較並無統計上數量明顯增加。

農委會說明，依據世界衛生組織發布犬隻族群管理指南的照像捕捉調查方法，進行全國遊蕩犬隻數量調查推估，為更確實掌握全國遊蕩犬隻數量變化趨勢，自107年起增加調查頻度，將過去5年調查1次改以每2年調查1次，109年為開辦調查以來的第6次調查，維持107年以二階段雙重抽樣方式，以村、里為抽樣單位。

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農委會指出，109年調查633個村里，在有限人力、預算下維持調查推估全面性與完整度，經調查推估109年全國遊蕩犬數為155,869隻，較107年之146,773隻微增6.19%，另每百人遊蕩犬數為0.66則較107年之0.62，微增6.45%。

▲彰化縣首度大規模對流浪犬貓進行免費結紮。（圖／記者唐詠絮攝）

▲農委會認為，遊蕩犬持續產生，和犬隻放養都沒絕育有關。（圖／記者唐詠絮攝）

農委會表示，109年調查與107年調查相較，均落於相互之95%信賴區間，故2期之遊蕩犬數量並無顯著差異，並強調，遊蕩犬數是調查統計的推估值，並不是實數，解讀重點是觀察前後期之變動趨勢。

農委會提到，自106年施行收容動物零撲殺制度，政府捕犬數量大幅減少，105年政府捕捉收容4萬餘隻至109年捕犬數僅近2萬隻，為能加快遊蕩犬數量控制，自108年協助各縣市政府推動更科學化、系統性的遊蕩犬管理精進措施，要求縣市劃設出人犬衝突熱區，於熱區內，逐戶家訪，家犬100%寵登、絕育、不放養，以落實飼主責任，另全面清查區域內遊蕩犬予以捕捉、絕育、再依犬隻狀況回置或收容管理，集中資源投入熱區全面處理，使區域內犬隻絕育強度達到8成以上，達成科學控制繁殖效果。

農委會認為，依109年期調查的遊蕩犬數量並無顯著差異，顯示在零撲殺制度後，遊蕩犬數量雖呈微增趨勢，但無大幅增加，政府推動犬隻族群管理工作，應有發揮抑制遊蕩犬族群大量擴增效果。

農委會最後強調，部分家中養狗的朋友，犬隻放養又都沒絕育，已成為當地遊蕩犬持續產生源頭，將持續請縣市政府加強查核力度，也請飼主千萬不要再放任家中犬隻繁殖，造成社會負擔。

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