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花蓮幸福犬貓免費3合1巡迴活動啓跑　即日起至12／20把握機會

▲幸福犬貓三合一絕育計畫活動，含寵物登記、犬貓絕育、狂犬病預防注射。（圖／花蓮縣政府提供）

幸福犬貓三合一絕育計畫活動，含寵物登記、犬貓絕育、狂犬病預防注射。（圖／花蓮縣政府提供）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮今年幸福犬貓三合一絕育計畫活動開跑囉！花蓮縣政府爭取中央補助經費逾400萬元，由花蓮縣動植物防疫所規劃執行三合一計畫，即日起至12月20日止，免費進行犬貓三合一巡迴活動，花蓮飼主儘速洽詢縣內合作動物醫院預約或當地鄉鎮公所申請，以免向隅。

為減少鄉親攜帶犬貓前往市區動物醫院的交通往返勞頓，縣府特別提供多元管道服務鄉親，結合各鄉鎮公所便民服務到偏鄉，設籍花蓮縣民眾，年滿20歲之飼主，先到在地公所登記，安排妥適地點後由動物醫院獸醫師擇期前往施行手術及注射疫苗。

農業處長吳昆儒說明，經統計花蓮縣去年共計執行2667隻犬貓絕育，感謝鄉親熱烈迴響，願意為社會環境及減少流浪犬貓略盡一份心力。花蓮縣政府積極爭取中央經費，今年獲補助約新台幣413萬元，較上一年度增加近倍，邀請鄉親逗陣來「家犬貓絕育做好來，讓健康幸福跟著來」，同時也希望愛護動物的朋友共同維護環境清潔衛生，不餵食野外犬貓，公私協力合作，共同營造友善環境。

動植物防疫所長周黃得榮補充，本活動含寵物登記、犬貓絕育、狂犬病預防注射，申請條件，飼主須設籍於花蓮縣且年滿20歲，申請人須與犬、貓登記之飼主資料相符，尚未辦理寵物登記及注射狂犬病疫苗者，參與本活動將一併完成植入晶片及注射狂犬病疫苗。歡迎電洽花蓮縣動植物防疫所（保護股），電話03-8227431或合作動物醫院。

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