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全中運奪6獎牌！企業挺高雄「新莊障礙」　8千萬打造風雨球場

▲高雄新莊高中接獲8000萬大紅包，企業幫興建風雨球場 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄新莊高中網球隊在新球場練球 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市新莊高中在今年的全中運網球賽當中，一舉拿下6面獎牌，創下了「新莊障礙」，這也讓企業大手筆送上了價值8000萬的大紅包給學校，幫忙蓋包含網球場在內的風雨球場，提升訓練環境，讓選手們不用在高雄烈日下練球，校長陳良傑興奮的說：「以後球員不用在日曬雨淋的環境下練球，對球技提升是一大助力」。

今年全中運在4月落幕，網球比賽方面，高雄市新莊高中可以說是創下「新莊障礙」，一舉拿下團體賽金牌，個人賽的單打也囊括第2至4名，在雙打橫掃各校，囊括3面獎牌，總計本屆全中運斬獲2金、2銀、2銅，只差1面單打金牌就能首度完成「大滿貫」，不過成績表現相當亮眼，也為自己贏得了一個價值8000萬的紅包大禮。

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▲高雄新莊高中接獲8000萬大紅包，企業幫興建風雨球場 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄新莊高中接獲8000萬大紅包，企業幫興建風雨球場 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄新莊高中接獲8000萬大紅包，企業幫興建風雨球場 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄新莊高中風雨球場佔地1500坪，內有2個網球場、8個籃球場  。（圖／萊陽能源公司提供）

▲高雄新莊高中接獲8000萬大紅包，企業幫興建風雨球場 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄新莊高中風雨球場佔地1500坪，內有2個網球場、8個籃球場 。（圖／記者吳奕靖攝）

高雄企業「萊陽能源有限公司」在現在鋼材價格大漲為1噸3萬多元，出資幫忙興建1500坪的風雨球場，其中包含還有2個網球場，總造價8000萬元，在暑假期間收到這份大禮，讓校長陳良傑非常興奮，他說：「因為平常學生在這邊做運動，不管是籃球還是網球，經常是要日曬雨淋，你也知道高雄太陽很大，所以對學生的練習都是很大的障礙，下雨天更是一樣，所以學校就想是不是要來蓋一個風雨球場」，陳良傑也坦言興建風雨球場是一筆很大的經費，要靠市政府給經費恐怕沒有辦法，得要靠民間企業的力量。

陳良傑所以就找上了萊陽能源公司總經理林育城，他一口就答應，而且興建時還特別考慮到網球彈性，所以風雨球場的高度還特別「挑高」到9公尺高度，也不要有漏雨的現象。新莊高中的小球員在4月份差點拿下大滿貫，近期風雨球場又完成，對小球員們來說可以說是收到遲來的紅包大禮，陳良傑說「網球對新莊高中來說是非常重要的一支球隊，教練跟學生都認真在練習，像是在暑假期間也沒有停止一天的練習，現在有風雨球場之後可以不受天氣影響，對學生的球技、訓練是非常有幫助。

▲高雄新莊高中接獲8000萬大紅包，企業幫興建風雨球場 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄新莊高中網球對在風雨球場練習             。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄新莊高中接獲8000萬大紅包，企業幫興建風雨球場 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄新莊高中風雨球場高度還特別「挑高」             。（圖／記者吳奕靖攝）

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