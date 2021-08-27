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國民黨遭爆造假影片「誘民眾批防疫」　民進黨：江啟臣道歉

▲▼新竹市議員、民進黨發言人劉康彥 。（圖／劉康彥臉書）

▲新竹市議員、民進黨發言人劉康彥 。（圖／劉康彥臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

國民黨日前於西門町進行街訪，但卻被網友爆料誘導受訪者批評疫情時期的生活，引起各界議論。民進黨發言人劉康彥27日於臉書痛批，國民黨製造假影片、假輿論是在抹煞全國醫護人員的付出，更是打擊醫護人員的士氣。

劉康彥表示，當大家關注如何振興恢復受疫情影響的經濟時，中國國民黨卻被網友踢爆在花錢大搞假影片、製造假輿論，以誘導式的方式企圖抹煞全民防疫的成果。他批評，國民黨企圖用假影片抹煞全國醫護人員數個月以來，用專業、用汗水努力捍衛國人健康的付出，更是打擊醫護人員的士氣。

劉康彥評論，國民黨街訪影片都用誘導的方式讓受訪者回答，這種「先畫靶再射箭」的影片，根本就是不實廣告，堪比「腳尾飯事件」翻版。

民進黨呼籲國民黨主席江啟臣，不要忙著黨內互打，為了自己的主席寶座，就放任文宣部門和公關公司做出如此低劣的影片，「難道為了你的主席選舉，連防疫成果你都要打擊嗎？」。

劉康彥也要求，國民黨應該正式出面說明是不是國民黨委任拍攝、是誰下令拍攝，如果證實是國民黨的案子，文傳會主委王育敏應立刻辭職謝罪，江啟臣更要出面為屢次造假的行為向國人道歉。

▼網友爆料國民黨街訪影片誘導民眾受訪。（來源：網友臉書）

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