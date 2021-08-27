公投延期影響7萬6千人投票權　江啟臣要求中選會立刻改正

▲國民黨主席江啟臣出席「1218重新出發！政府獨裁、公投制裁！」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

原訂8月28日舉辦的公投因疫情延後至12月18日，投票權人名冊已於8月8日編造完成。國民黨立委江啟臣27日質疑，公投延後舉辦，因此只要在11月29日前滿18歲人民都應有投票權，但中選會仍以原公投日去認定投票權人，估計至少7萬6千多人的投票權被漠視，他要求中選會立即改正，否則不排除移送監院調查。

國民黨立委江啟臣、立委李貴敏、核四公投領銜人黃士修27日出席「1218重新出發！政府獨裁、公投制裁！」記者會，宣傳「反萊豬進口」、「珍愛藻礁」、「公投綁大選」及「重啟核四」等四項公投。

江啟臣表示，民調6成5以上都反對萊豬進口，公投綁大選的支持度也都在5成以上，可見即便有疫情，民眾對於公投案以及民進黨倒行逆施的政策早就心有定見。

江啟臣批評，公投成案過程中，民進黨不僅知錯不改，繼續獨裁、專斷、分化、污衊，對抗民眾意志，打擊提案的公民團體，「已經到泯滅人性的地步」，他強調，這場公投不只攸關政策的決定，也是一場「選票革命」，人民用選票告訴對政府的不滿，表達對政府不信任。

根據公投法第7條，年滿18歲就有公投投票權，而投票權人名冊編造基準日是定於投票日前20日，也就是8月8日已編造完成。江啟臣質疑，現在公投已經延到12月18日，那從8月9日到11月29日之間年滿18歲的人民，估計至少7萬6千多人，政府不應漠視他們的投票權。

江啟臣要求，只要110年11月29日之前滿18歲人民都有公投投票權，才符合憲法保障的公投，呼籲中選會立即改正，否則不排除將中選會移送監院調查，此外，若事後有遭沒收權利的公民提出抗議，中選會應負起全責。