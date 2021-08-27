「江啟臣自稱中國人向鷹派低頭」　藍士博：只會讓國民黨被邊緣

▲台灣基進桃園黨部執行長、前桃園市長室秘書藍士博。（圖／藍士博臉書）



記者陶本和／台北報導

針對國民黨主席江啟臣在專訪時，稱自己是中國人也是台灣人，台灣基進桃園黨部執行長藍士博27日表示，一直向黨內鷹派低頭，不會讓他贏得主席選舉，只會讓國民黨在台灣繼續被邊緣。

「既然台灣人就是共識，為什麼江啟臣主席非要當中國人不可？」曾任桃園市長秘書的藍士博表示，以前辦雜誌想要用「台灣」二字都不被國民黨政府允許，現在「台灣人」終於被國民黨承認，被江啟臣掛在嘴邊，無疑代表台灣人已是社會集體共識。

藍士博認為，既然台灣人認同已經是台灣共識，未來直接提高「國家」層次，避免與中共牽扯不清，才是一勞永逸的方法。

「我相信現在絕大多數的台灣人，應該沒有誰想跟中國人過一樣的生活吧！」藍士博表示，那麼從頭到尾、裡裡外外都跟中共分得清清楚楚比較好不是嗎？

藍士博說，江啟臣其實透露「台灣人」在台灣已經是不分政黨的共識，所以未來的重點應該是如何讓台灣重新回到國際社會，避免與中共「混淆」，甚至被「併吞」。

藍士博指出，既然「台灣人」就是台灣共識，江啟臣真的沒有必要自欺欺人繞口令，非當「中國人」不可，他也認為，江啟臣一直向黨內鷹派低頭，不會讓他贏得黨主席選舉，只會讓國民黨繼續在台灣社會邊緣化。

▼國民黨主席江啟臣。（圖／記者屠惠剛攝）

