關西休息站神秘「五邊形停車格」！網見編號笑：根本專屬位置

▲關西休息站的五邊形停車格意外引起熱議。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

實習記者黃品臻／綜合報導

停車格一般都是長方形，符合汽車車身好停車，不過關西休息站竟出現一個「五邊形」停車格，讓網友熱議究竟該怎麼停、誰能停的話題，還有眼尖網友發現，停車格的編號跟「某台車」的型號一樣，笑說根本是專屬車位。

一名網友在臉書社團「爆怨公社」貼出一張照片，並附文無奈寫著「關西休息站，這個是要給誰停的？重機？」從照片中可見，這個編號為E38的停車格，剛好卡到一旁的樹圃，導致停車格變成了五邊形，看起來不太容易停車。

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▲有網友認為這個停車格根本是BMW E38的專屬位置。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

照片一出引起網友熱議，紛紛留言回應「超前部署，留給重機停」、「SMART專用」、「剛把左前方撞爛的車」、、「購物車」、「悍馬」、「march可以停」、「我看過汽車只有正常汽車長度半台的雙人座」。不過也有人表示「我開4WD可以直接騎上去沒毛病」、「我奧迪Q3停過！開上去就對了」、「這個洞我CORSS停過耶」。

還有網友認為停車格的編號E38就已說明了一切，「BMW E38」、「E38專屬」、「BMW E38 大7」。BMW E38於1994年問世，是第一款配備廉式安全氣囊的汽車，也是第一輛提供衛星導航的歐洲汽車，其中7系列更是BMW的招牌車系之一，740i是銷售最亮眼的一款，網友們常簡稱它為「大7」。