8800元住台北「新開幕日本飯店」！1小時連換3房崩潰：浴缸水黃到像冬瓜茶

記者邱晟軒／綜合報導

想到住宿日本飯店，一般民眾的第一個印象大多都是乾淨、整潔、高品質服務以及精緻的軟硬體設施。不過，就有一位女網友就在臉書發文爆料，表示自己近日入住「台北新開幕的日本飯店」，卻慘遇浴室大淹水，以及1小時連換3間房，讓她崩潰直呼，「我是花8800元來當品管員嗎？」

▲有網友崩潰分享，自己入住台北「新開幕日本飯店」的慘況。（圖／翻攝爆怨公社）

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有一名女網友26日晚間在臉書《爆怨公社》PO飯店開箱文，表示近日入住「台北新開幕的日本飯店，一晚8800元當然要認真開給大家看啊，晚上23:15，我泡澡後排浴缸水，但髒水卻從洗手台下排水孔流出來，整個浴室都淹水，還排不完，23:45，我換到第二間房間，結果浴缸水黃到朋友說像冬瓜茶。24:15，我換到第三間房，總算可以正常洗澡了，飯店的處置是延後到14點退房。」

▲有網友崩潰分享，自己入住台北「新開幕日本飯店」的慘況。（圖／翻攝爆怨公社）

原PO崩潰指出，一小時換3間房，我是花8800元來當品管員嗎？新開幕的飯店提供這種品質，日本人龜毛謹慎的態度都沒有，我想最值得炫耀的，是我可以一次開3間房給朋友看了，「還好是帶小孩來住，不然跟男人一小時開三間房，說出去大家會笑死。」

兩張飯店內部慘照曝光後，立刻引發許多網友紛紛回應，「好扯」、「也太恐怖，很多2000多一晚的房間都比這好吧」、「8000好虧」、「要體驗日本飯店的話，不如直接去日本住，兩者相比真的差很多」，也有網友詢問向飯店反映過後的態度，原PO則回應，飯店讓她「延後到14點退房，讓我可以等等洗澡後睡晚一點，但我覺得不ok，為了吃早餐，明天我還是要早起啊！」

▼有網友崩潰分享，自己入住台北「新開幕日本飯店」的慘況。（圖／翻攝爆怨公社）