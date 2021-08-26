北捷3條線周邊「近1.6萬機車停車格」　8月30日起收費「一天20元」

▲北市8月30日起，新增3條捷運線周邊機車格收費。（圖／台北市交通局停管處提供，詳請可點此查詢）

記者袁茵／台北報導

台北市政府先前已將板南線、淡水信義線周邊機車停車格納入收費，交通局停管處26日宣布，8月30日起再新增松山新店線、文湖線和新蘆線周邊，計次新台幣20元，並推出「機車轉乘捷運優惠」，使用悠遊付繳納路邊機車停車費，且同日使用「嗶乘車」（僅限Android系統可使用）搭乘捷運者，每筆停車費折扣5元。

停管處表示，台北市大眾運輸發達，也提供優惠便捷的1280月票、幹線公車轉乘優惠，鼓勵民眾利用大眾運輸；同時為使機車使用付出合理成本，持續推動機車收費政策，8月30日起於捷運松山新店線、文湖線及新蘆線周邊500公尺範圍內，共約1萬5900格機車停車格納入收費，計次新台幣20元。

此外，考量收費區域擴大，停管處補充，除了早已推動的「北市機車月票」、「北市每日1張單」及「電動機車免費」等配套政策外，9月1日再推「機車轉乘捷運停車優惠」，民眾於路邊停車並使用悠遊付繳納停車費，且停車當日使用「嗶乘車」搭乘捷運者，每筆可享5元回饋，符合回饋資格停車將於次月統計，並統一回饋儲值金至悠遊付帳戶，無需額外申請，以鼓勵民眾以機車轉乘捷運取代直接騎乘至目的地。