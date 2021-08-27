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2人打高端後「主動脈剝離」亡！醫不解　曝判讀死因1關鍵

▲▼高端疫苗今日開放施打,台北長庚醫院團隊於台北田徑場設立大型疫苗接種站為民眾施打疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,國產疫苗,接種率,防疫,疫情,緩打潮,EUA緊急授權,免疫橋接,中和抗體,保護效力,次蛋白疫苗。（圖／記者李毓康攝）

▲高端疫苗開打後，已通報4起接種後死亡不良事件，但詳細原因仍有待釐清。（圖／記者李毓康攝）

記者張乃文／台北報導

自高端開打後，已經通報4起接種後死亡不良事件，其中2件研判死因是主動脈剝離。不過，醫師認為，要判斷的其中一個很大關鍵點是，「送到醫院有沒有急救」 會影響對主動脈剝離的判讀。專家也指出，指揮中心應將死亡案例的歷程等原因，公開透明的向大眾說明，才能消除民眾疑慮。

高端開打後通報4起接種後死亡不良事件，引發各界關注。不過，新光醫院副院長洪子仁在公視《有話好說》提到，其實在面對施打疫苗後的不良事件，大家要先避開「月陰效應」的影響，也就是必須用科學及證據檢視施打後的不良通報，指揮中心透明地將病史跟過去歷程交代後，大眾也比較能理解某些情境，如：某個個案是吸毒過量，這情況下可能會致死。

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洪子仁提到，詳細的原因雖然還須進一步的證據來判讀，但是這樣的處理方式，可以讓大家不要妄下斷言或過度臆測，指揮中心透過開會討論檢視每一例的狀況，公開的向民眾說明，也得以消除大眾的疑慮及不安情緒。

不過，在施打高端後的死亡案例中，有2例目前研判是主動脈剝離，臺北醫學大學附設醫院胸腔內科主任周百謙直指，其中一個很重要的判讀關鍵就是「送到醫院是否有急救」，這會影響到對主動脈剝離的判斷。醫師說明，很多死後解剖必須區分急救前或後，如：被壓胸壓過的，或多或少會因為血壓瞬間變化，導致主動脈內膜有先天缺陷者，會產生假性主動脈剝離。

周百謙說，疫苗要造成主動脈剝離的情況，在危險因子上相當難判讀。他分析，發生主動脈剝離大略分為4種原因，包括「高血壓控制不佳、結締組織毛病、外傷及血管畸形」，但現在問題點在於，不少是平常最多僅有點高血壓的，打完疫苗隔天卻都是主動脈剝離，「這部分就是最百思不得其解之處」。

▲新冠疫苗開打至今，不論是接種哪一種疫苗，多少都有民眾出現副作用。（圖／門諾醫院提供，下同）

▲新冠疫苗開打至今，不論是接種哪一種疫苗，多少都有民眾出現副作用。（圖／門諾醫院提供）

周百謙表示，目前診斷是靠死後解剖，雖說判讀出來是主動脈剝離，但他也合理懷疑，這些個案當下會不會是出現「心律不整」，像是桃園男子當時失去生命跡象後，新聞報導提到為他進行4次電擊，這就必須去看當時AED自動急救系統是開了什麼樣的心律，如：心室顫動等，這都要列入考慮。醫師直言，死後解剖是告訴我們大趨勢，可是台灣現在面臨的問題是，每次死後解剖，公布的各疫苗死亡案件通報，許多都是與慢性病相關，「請問什麼時候慢性病相關的可以透過死後解剖知道？」

周百謙說，高端疫苗是次單位重組蛋白，本身抗原性低，因此需要靠佐劑支援，若沒有，所產生的抗體或細胞免疫可能會不如預期，所以佐劑的設計，就是支持這些次單位重組蛋白的重要依據，不管國外的Novavax或另一家國產疫苗聯亞，也都有各自的配方。

周百謙提到，就安全性來說，佐劑安全性在第一期、第二期會有不同組合，但仍要看大數據，可是高端現在累積的第二期是三千人左右，有些還是安慰劑組，剩下的人就是經過高度選擇，基本上也不太會有心律不整問題者；所以一旦開始大規模田野施打疫苗時，這些問題就會浮現，而這也是「目前高端最讓人詬病的」。

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