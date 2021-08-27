2人打高端後「主動脈剝離」亡！醫不解　曝判讀死因1關鍵

▲高端疫苗開打後，已通報4起接種後死亡不良事件，但詳細原因仍有待釐清。（圖／記者李毓康攝）

記者張乃文／台北報導

自高端開打後，已經通報4起接種後死亡不良事件，其中2件研判死因是主動脈剝離。不過，醫師認為，要判斷的其中一個很大關鍵點是，「送到醫院有沒有急救」 會影響對主動脈剝離的判讀。專家也指出，指揮中心應將死亡案例的歷程等原因，公開透明的向大眾說明，才能消除民眾疑慮。

高端開打後通報4起接種後死亡不良事件，引發各界關注。不過，新光醫院副院長洪子仁在公視《有話好說》提到，其實在面對施打疫苗後的不良事件，大家要先避開「月陰效應」的影響，也就是必須用科學及證據檢視施打後的不良通報，指揮中心透明地將病史跟過去歷程交代後，大眾也比較能理解某些情境，如：某個個案是吸毒過量，這情況下可能會致死。

[廣告]請繼續往下閱讀...

洪子仁提到，詳細的原因雖然還須進一步的證據來判讀，但是這樣的處理方式，可以讓大家不要妄下斷言或過度臆測，指揮中心透過開會討論檢視每一例的狀況，公開的向民眾說明，也得以消除大眾的疑慮及不安情緒。

不過，在施打高端後的死亡案例中，有2例目前研判是主動脈剝離，臺北醫學大學附設醫院胸腔內科主任周百謙直指，其中一個很重要的判讀關鍵就是「送到醫院是否有急救」，這會影響到對主動脈剝離的判斷。醫師說明，很多死後解剖必須區分急救前或後，如：被壓胸壓過的，或多或少會因為血壓瞬間變化，導致主動脈內膜有先天缺陷者，會產生假性主動脈剝離。

周百謙說，疫苗要造成主動脈剝離的情況，在危險因子上相當難判讀。他分析，發生主動脈剝離大略分為4種原因，包括「高血壓控制不佳、結締組織毛病、外傷及血管畸形」，但現在問題點在於，不少是平常最多僅有點高血壓的，打完疫苗隔天卻都是主動脈剝離，「這部分就是最百思不得其解之處」。

▲新冠疫苗開打至今，不論是接種哪一種疫苗，多少都有民眾出現副作用。（圖／門諾醫院提供）

周百謙表示，目前診斷是靠死後解剖，雖說判讀出來是主動脈剝離，但他也合理懷疑，這些個案當下會不會是出現「心律不整」，像是桃園男子當時失去生命跡象後，新聞報導提到為他進行4次電擊，這就必須去看當時AED自動急救系統是開了什麼樣的心律，如：心室顫動等，這都要列入考慮。醫師直言，死後解剖是告訴我們大趨勢，可是台灣現在面臨的問題是，每次死後解剖，公布的各疫苗死亡案件通報，許多都是與慢性病相關，「請問什麼時候慢性病相關的可以透過死後解剖知道？」

周百謙說，高端疫苗是次單位重組蛋白，本身抗原性低，因此需要靠佐劑支援，若沒有，所產生的抗體或細胞免疫可能會不如預期，所以佐劑的設計，就是支持這些次單位重組蛋白的重要依據，不管國外的Novavax或另一家國產疫苗聯亞，也都有各自的配方。

周百謙提到，就安全性來說，佐劑安全性在第一期、第二期會有不同組合，但仍要看大數據，可是高端現在累積的第二期是三千人左右，有些還是安慰劑組，剩下的人就是經過高度選擇，基本上也不太會有心律不整問題者；所以一旦開始大規模田野施打疫苗時，這些問題就會浮現，而這也是「目前高端最讓人詬病的」。