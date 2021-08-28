BNT今開放意願登記！200萬劑誰先打？　12大QA一次看懂

▲目前BNT開放12-18歲學生施打。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

生活中心／台北報導

指揮中心宣布，200萬劑BNT疫苗將在8月底、9月初到貨，除了保留120萬劑給學生施打，剩下約80萬劑將開放給1至10類對象，依照年齡層往下打，今天下午就會重啟疫苗登記平台，並加入BNT疫苗選項。針對民眾要如何預約登記、哪些族群可以施打、學生要不要上平台登記？《ETtoday新聞雲》整理10大QA，讓讀者一次看懂。

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▲BNT疫苗即將進口台灣。（圖／路透）

Q1.BNT是什麼？和其他疫苗有何不同？

BNT疫苗是由德國BioNTech及美國輝瑞合作開發的mRNA疫苗，用於預防COVID-19，已通過WHO、歐盟等其他先進國家及我國緊急授權使用。新冠疫苗可分為mRNA、腺病毒載體、重組蛋白等技術，BNT、莫德納同屬mRNA疫苗。

Q2.BNT疫苗的適用對象和施打方式為何？

目前依據疫苗仿單之適用接種年齡為12歲以上，接種劑量為0.3mL，接種途徑為肌肉注射。接種劑次為2劑，依疫苗仿單建議接種間隔為21天以上；目前依衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)建議接種間隔為至少28天。

Q3.BNT疫苗何時可以抵台？

即將引進台灣的BNT疫苗是由鴻海/永齡、台積電、慈濟等3捐贈單位各捐贈500萬劑，共計1500萬劑，其中約200萬劑BNT疫苗將在8月底、9月初到貨。

Q4.BNT輪得到我嗎？

除了保留120萬劑給學生施打，剩下約80萬劑將開放給1至10類對象，依照年齡層往下打。

▲指揮中心宣布今起開放BNT疫苗登記。（圖／指揮中心提供）



Q5.什麼時候可以開放登記？如果加勾BNT，順序會不會受到影響？

BNT疫苗於今（28日）下午14時開放意願登記。另外，許多人想選BNT，又怕原本疫苗得重排，指揮中心發言人莊人祥說明，只要不調整原本勾選的選項，直接加選BNT，排序就不會受影響。

Q6.12到18歲學生也要上疫苗平台登記意願施打嗎？

陳時中解釋，將比照流感疫苗，直接到校園進行接種，先前在施打流感疫苗時已有相關經驗，但學生未成年，還需要家長同意書，之後會盡快進行相關作業。

Q7.BNT疫苗有怎樣的防護力？

依據目前臨床試驗結果資料BNT疫苗接種完成2劑接種7天後保護力約95%(90.3%~97.6%)，疫苗的保護效果需視接種對象的年齡或身體狀況而異。

Q8.哪些人不適合接種BNT疫苗？

發燒或正患有急性中重度疾病者，宜待病情穩定後再接種。免疫功能低下者，包括接受免疫抑制劑治療的人，對疫苗的免疫反應可能減弱。

Q9.孕婦或哺乳婦女可以接種BNT疫苗嗎？

目前沒有足夠數據建議孕婦可常規接種COVID-19疫苗，惟若為高感染風險可能因罹患COVID-19導致嚴重併發症的情形，可經醫師評估是否接種疫苗。若哺乳中的婦女為建議接種之風險對象(如醫事人員)，應完成接種。目前對哺乳中的婦女接種COVID-19疫苗的安全性、疫苗對母乳或受哺嬰兒之影響尚未完全得到評估，但一般認為並不會造成相關風險。接種COVID-19疫苗後，仍可持續哺乳。

▲近日有多廠牌疫苗運抵台灣，國內持續鼓勵民眾施打疫苗。（圖／記者李毓康攝）

Q10.接種BNT疫苗後可能有哪些不良反應？

BNT疫苗接種後可能發生的反應大多為接種部位疼痛、紅腫，通常於數天內消失，可適度冰敷，請勿揉；抓接種部位。接種疫苗後可能有發燒反應(≧38℃)，通常約48小時可緩解。其他可能症狀包含疲倦、頭痛、肌肉痛、畏寒、關節痛及發熱。這些症狀通常輕微並於數天內消失。

如有接種部位紅腫及硬塊發生膿瘍、持續發燒或嚴重過敏反應(如呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹)等不適症狀，應儘速就醫並告知醫師曾接種疫苗，以做為診斷之參考，同時請醫師通報當地衛生局或疾病管制署。

Q11.接種BNT疫苗後要注意哪些事情？

接種後應於接種單位或附近稍作休息留觀15分鐘，離開後請自我密切觀察15分鐘，但針對先前曾因接種疫苗或任何注射治療後發生急性過敏反應之民眾，接種後仍請於接種處或附近留觀至少30分鐘。使用抗血小板或抗凝血藥物或凝血功能異常者施打後於注射部位加壓至少2分鐘，並觀察是否仍有出血或血腫情形。

Q12.BNT疫苗可以和其他疫苗混打嗎？

國內目前雖開放AZ疫苗可混打莫德納、BNT等mRNA疫苗，但僅開放第一線醫事人員可第1劑打AZ、第2劑打莫德納，尚未開放其他民眾兩劑混打不同廠牌疫苗。