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高端猝死個案已五例　國民黨籲：有不良反應即予補償

▲▼國民黨要求蔡政府徹查施打高端不良反應個案，並給予補償。（圖／翻攝國民黨臉書）

▲國民黨要求蔡政府徹查施打高端不良反應個案，並給予補償。（圖／翻攝國民黨臉書）

記者蔡文鈴／綜合報導

國產高端疫苗開打後，已傳出5例猝死案例，國民黨今（28日）透過臉書呼籲蔡政府，應公開風險資訊提供完善救濟管道，只要有施打事實與不良反應即予補償。

國民黨指出，雖然指揮官陳時中堅稱沒有出現緩打潮，但是衛福部的「疫苗接種統計資料」，就顯示高端疫苗的接種人次逐日下降：8/23接種167268人，8/24接種112882人，8/25接種59450人，8/26接種48327。

國民黨表示，在爆出死亡個案後，25日的接種人次，直接下降將近五成，26日又再減少1萬人，國人對高端疫苗的擔憂，難道蔡政府視而不見嗎？

針對接種後的不良反應，國民黨痛批，CDC態度消極無法讓人接受，不斷拿等待司法相驗來搪塞國人，更用糖尿病史、主動脈剝離、心肌梗塞等等理由，來淡化高端疫苗與猝死個案之間的關聯性。

國民黨強調，高端疫苗本來就沒有經過三期試驗，陳時中都親口承認，高端疫苗的防護效力不明，國人之所以願意施打，就是因為衛福部掛保證高端疫苗安全無虞，但是如今卻發現，施打高端疫苗依然存在嚴重的後遺症，甚至有猝死風險，恐怕會讓國人更加不願意施打高端！

國民黨也指出，目前國內接種疫苗的受害救濟制度不足，因為疫苗與猝死之間的因果關係難以證明，導致許多家庭痛失家人，卻無法得到政府救濟。

國民黨呼籲希望蔡政府，對高端疫苗造成的猝死事件不要掉以輕心，並提出四點建議：

1.針對所有嚴重不良事件以及猝死個案，進行徹底調查，將高端疫苗風險，與不適合施打族群的相關資訊，公開透明的告知全民。
2.蔡政府應盡速針對大規模施打新冠疫苗另外設立相應的審議小組與救濟基金。
3.審議從寬、從速，採無過失補償責任。
4.只要有施打事實與不良反應即予補償。

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