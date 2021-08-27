拍一支影片砸百萬！烏鴉抖內直播主無意刷出感人故事引網友留言：「跪著看完」

▲烏鴉近日po出一支影片，狂刷百萬讓人目瞪口呆。（影／取自YouTube，如遭刪除請見諒）



▲烏鴉這次決定抖內直播主，故事越慘刷越多。（圖／翻攝自影片，下同）

消費中心／綜合報導

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YouTuber拍一集YouTube影片要花多少錢？知名YouTuber烏鴉近日發布一支影片，竟然因為嫌「錢花太慢」玩起許願直播，上app聽直播主們說故事，只要「故事夠慘」就刷下去，卻意外聽到不少感動人心的故事，就這樣一檔節目默默刷了一百萬，堪稱是「最會花錢」YouTuber。

自嘲是「每次玩直播都要把錢花完的YouTuber」，烏鴉這次決定上直播app隨機刷主播，聽主播們說故事，只要是需要幫忙的他就願意大手筆刷下去，他也表示「故事越慘刷越多」，是為了能幫助到真的需要幫助的人，他挑選了這款直播交友軟體iPair 並說明：「其他的直播app上面可能有很多都是有經紀約、專業的主播，有比較大的公司，那iPair是比較多素人上去直播。」既然已經儲值好也準備好花錢的心情，那就準備開始！

▲輪椅女孩的故事讓烏鴉太震撼。



首先確認帳戶裡的金額，儲值了一百零九萬元，要把這一大筆金額花完，不知道要耗費多少時間？先隨機點開一位主播「芮芮」，主播講到感情受傷的經驗，讓烏鴉光是第一波就刷了$8,888的火箭2發，看到螢幕上火箭發射的畫面，主播芮芮馬上感動到哭出來。接著烏鴉持續隨機點選主播，讓主播「唐寓」好奇詢問：「為什麼會想要聽人家最慘的故事？」烏鴉表示：「只是想幫助慘的人而已。」該名主播停頓一下後，畫面拉遠表示：「我最慘的故事在這裡了。」出現在螢幕上的是她坐在輪椅上的畫面，這幕景象讓烏鴉露出了驚訝神情，主播唐寓說明，自己從很小就開始工作，有次下班疲勞駕駛結果出了車禍，她也表示：「這是不當示範。」但隨後她更表示：「我們做人都不要覺得自己很慘，要樂觀看待自己，幫助更需要幫助的人。」這樣的正能量讓烏鴉感動到不能自已，連刷10萬元抖內，主播看到後不敢置信地表示：「你確認一下有沒有按錯，我沒有收過火箭啦！也太多了吧！我沒有那麼慘啦！」

▲來自馬來西亞的主播文亮生計受到疫情影響，所以直播唱歌，看到烏鴉大手筆的幫助，感動落淚。

在看過幾個主播之後，看到一位唱得很賣力的馬來西亞主播「文亮」，他表示自己這半年來親戚因疫情過世的人很多，他自己也因為疫情影響到工作，而選擇直播唱歌賺錢，真誠的力量與歌聲讓烏鴉一次刷出10萬元，他也不可思議地表示：「能得到這樣的幫助，謝謝你們，我真的除了唱歌什麼都不會。」超真實的情緒與感謝也令烏鴉享受到幫助人的快樂，並對著螢幕說：「你們不要看直播都只刷美女啊！很多人需要幫忙。」

過了三個小時，餘額還有54萬，烏鴉決定來點有趣的，找到之前刷過的主播芮芮並開出條件「現在搭車環島就刷30萬」，深夜十一點的時間，沒想到該主播竟願意奉陪，在深夜的時段馬上叫車出發去烏鴉指定的景點打卡，最後也來到台北相見，烏鴉為了兌現承諾，直接在主播眼前刷滿50萬，也為這次的影片做了完美Ending。

無意間挖掘到的感人故事讓許多網友在底下留言「這集真的是笑中帶淚，又富有意義的一集，中途看到哭，後面看到笑，真的是很棒很棒的企劃，感謝烏鴉」，更有輪椅女孩的朋友來影片下留言「輪椅女孩是我的閨蜜，因為一場意外讓她必須坐輪椅，在正常職場上四處碰壁，沒有人要聘請傷殘人士。目前的她沒有家人陪在身旁，都是靠自己掙錢，所以在iPair平台當主播，希望大家去支持她」，這則真情流露的留言讓許多網友上去鼓勵這名輪椅女孩，本人更在底下留言「非常謝謝烏鴉，這兩天因為你YT影片的迴響，有很多很多人來鼓勵我，讓我很感動，感謝人間有愛，也很感謝來鼓勵我的各位朋友們」，這次感人的企劃也讓不少直播主感同身受「身為一個視頻直播主，我是跪著把影片看完的。不管是輪椅的女孩，還是馬來西亞的大叔，我都很感動，感謝烏鴉大大給我們看到這麼優質的影片」。