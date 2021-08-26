新北公車業「營收剩2成」！司機盼比照台北補助…交通局這樣說

▲疫情重挫國內公共運輸業，不少司機生活受影響。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者閔文昱／綜合報導

新冠肺炎疫情肆虐，各大眾運輸載運量大幅下降，新北市公車載客量如今只剩3成8，營收更僅剩過去平時的2到3成，不少公車業者生活面臨困境。新北市議員葉元之接獲10多家公車企業工會的理事長陳情，希望能爭取新北市的紓困方案，比照台北市補助疫情最嚴重的5月中到7月，每台市區公車3萬元。

葉元之表示，受疫情影響，公車業者賠錢苦撐，司機收入也減少，不少人也選擇離職，然而公車業原本就缺工，在9月1日學校開學恢復正常班次後，運能恐怕將更加吃緊。對此，10多家公車業者也向他陳情，希望能比照台北市，補助疫情最嚴重的5月中到7月，每台市區公車3萬元（按比例，台北市一台車共補助79000元）。

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▲新北市公車業者向葉元之陳情，希望能比照台北市補助。（圖／翻攝自Facebook／葉元之．板橋，下同）

葉元之指出，這些工會理事長雖然是勞方，但站出來替公司爭取紓困，就是擔心公司撐不下去，「有的在公司已服務30多年，看到公司經營困難，心裡很難過。」而公車司機的薪資算法，是原始工資加上載客、里程跟超時獎金，由於載客量大受影響，獎金銳減，所以影響收入甚多，每月大致減少2至3萬元。

葉元之透露，若公車業者撐不下去，不僅影響勞工生計，也會影響乘客權益，因此他協助召開協調會，直接向交通局反映勞工心聲。

交通局回應，若是完全比照台北市紓困方案，需要1.9億預算，新北市財源困難，不像北市這麼充裕，已發公文向中央爭取預算；市府也會協助公車業者行銷，幫忙把乘客找回來。

葉元之承諾，公車是許多人賴以生活的交通工具，為了紓緩公車的困難，他會再跟市府爭取，就算不能比照台北市，但至少推出負擔的起的紓困方案，協助公車業者度過難關。

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