跟乘客吵架後「玩命飆車」　陸公車司機嗆「同歸於盡」不活了！

記者蔡紹堅／綜合報導

黑龍江省哈爾濱市一名公車司機日前與乘客發生爭執，隨後開始瘋狂飆車，揚言要跟乘客「同歸於盡」，嚇得多名乘客不斷在車上道歉，但司機仍持續狂飆，一邊喊著，「不玩了，我不活了！」

從車上乘客拍攝的影片可發現，當時的車流量很大，但司機完全不管，一路狂飆，車上的乘客都快站不穩，許多人害怕得不斷求情，「我給你道歉了！」「出事了出事了！」「停車，讓我們下車！」「別讓他開了！」「你別生氣了！」

司機聽了乘客的求情後並沒有減速，仍持續加速，還大喊，「不玩了，我不活了，不和你們玩了！」

▼公車司機不斷加速，全車乘客都嚇壞了。（圖／翻攝微博）



根據陸媒報導，最後司機駕車逆向衝上人行道橋欄處才停下，警方立刻趕到現場處理，以涉嫌方法危害公共安全罪將司機拘留。

警方表示，車上乘客全數安全，目前案件正在進一步偵辦中。

哈爾濱市18路公交車車隊隊長事後受訪表示，公車司機因上車掃碼問題與乘客發生爭執，當下司機就已經報警，但乘客言語間還是不太配合，司機就說了一些氣話，「司機平常情緒都很正常，車內影片等資料已經交給公安機關處理。」

哈爾濱交通集團公共交通有限公司指出，司機已經駕駛公車有一段時間，各項考核都是合格的，公司後續將根據警方的具體調查結果進行處理。