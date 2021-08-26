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雙北合作「搭公車就能抽獎」　每週抽iPhone 12、悠遊卡儲值金1000元

▲iPhone 12與Google Pixel 5比一比:效能與AI的對決 。（圖／記者洪聖壹攝）

▲iPhone 12。（示意圖／記者洪聖壹攝）

記者袁茵／台北報導

新冠肺炎疫情趨緩，台北市交通局與新北市交通局合作，規劃出「搭乘公車抽好禮，iPhone週週送給你」活動，鼓勵民眾搭乘公車，且只要成功完成上下車刷卡1次，並於活動網站進行「台北通」會員資格確認，就可以獲得1次抽獎機會，刷越多抽獎機會越多。

北市公運處26日上午於記者會中表示，只見疫情趨緩，公車日運量從疫情前的126萬人次，恢復六成至75萬人次，並要求公車業者班次服務恢復成疫情前班次、班距。

北市公運處指出，為鼓勵民眾搭乘公車，台北市政府交通局、新北市政府交通局、北市公共運輸處、北市公車聯營管理委員會等規劃抽獎活動，活動期間為2021年8月24日至2021年10月18日為止，總計8週，每週抽出iPhone 12 128G、限量精美悠遊卡含儲值金1000元或500元等好禮。

關於抽獎方法，北市公運處說明，可於活動網站進行台北通會員資格確認，輸入想參加活動的悠遊卡號，使用悠遊卡於雙北市市區公車成功完成上下車刷卡1次，即獲1次抽獎機會，「刷越多，抽獎機會越多！」每週共計81個獎項，若抽中會以簡訊告知，而抽到iPhone 12則會額外用電話通知。

▼北市公運處「搭乘公車抽好禮，iPhone週週送給你」活動。（圖／台北市交通局公運處提供）

▲▼北市公運處「搭乘公車抽好禮，iPhone週週送給你」活動。（圖／台北市交通局公運處提供）

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