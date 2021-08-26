　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

要求BNT不能出現復必泰？羅秉成斥國民黨：混淆視聽

▲▼行政院記者會-宣布萊劑零檢出縣市自治條例無效，羅秉成政務委員出席。（圖／記者李毓康攝）

▲行政院發言人羅秉成。（資料照／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

國民黨26日在臉書貼文，指行政院發言人羅秉成曾表示BNT疫苗標籤不能出現「復星、復必泰的中、英文名稱」。對此，羅秉成回應，無論是行政院或他個人，並沒有發表如此的言論，中國國民黨身為最大在野黨，不該散播不實訊息，混淆視聽。

羅秉成重申，政府對於疫苗的採購原則，始終是首重國民健康，確保疫苗的安全性和有效性，並期符合原廠製造、原廠包裝及直送台灣的政策原則。羅強調，此次公私協力積極爭取，盼能提早到貨的另批BNT疫苗，也是要從德國原廠製造包裝後直送台灣，符合政府引進疫苗的原則。

事實上，台積電等捐贈單位與代理商就産品的標籤或標示部分，在洽約過程中順利達成合意並無爭議，而這批爭取提早到貨的疫苗標示（籤）雖與原約定不同，但只要能確保疫苗符合在原廠包裝、品質安全無虞、直送台灣，當可在方式上給予彈性。

因此，政府接受可以照原廠印製的標示（籤）供貨，以利爭取這批疫苗早日供應國人使用，足見政府優先保護國人健康，只要疫苗安全、有效，不必拘泥於形式，更不生因標示（籤）爭議而拖延供貨期程的問題。

羅秉成表示，希望在野黨公開對外發表聲明時，應善盡查證之責，不應散播刊載不實訊息之圖文，混淆視聽。

►靠一台小機器，戒掉手搖飲！

ET快訊
李應元健康因素辭駐泰代表　返台現身機場瘦一大圈
快訊／「東門鴨莊少東」北宜撞對向水泥車　遭輾拖行慘死畫面曝
接種高端爆4猝死！這縣市診所「爽約率攀升」：改等莫德納
國民女友羅嘉翎穿「+0」球衣　秀奪牌動作轉身360下壓開球
23歲校花「3年前不雅片外流」慘落選　痛心還原事發情況
航運將步上台積電後塵？　內行人點出關鍵酸：差很多
全時勞工1萬元補助擴大至2類人　已有24.8萬人領到

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

李應元健康因素辭駐泰代表　返台現身機場瘦一大圈

黃捷爆氣了！高分貝怒飆藍議員　因她要求不准補助大港開唱

要求BNT不能出現復必泰？羅秉成斥國民黨：混淆視聽

吳澤成施壓宜蘭高鐵選址？工程會駁斥：從未討論過

柯文哲稱新加坡不公布每日確診數　林穎孟打臉：要先google

陳時中接受「復必泰」標籤遭批　黃暐瀚評：做的對何必酸

陳時中接受「復必泰」標籤疫苗　洪孟楷怒：政治凌駕專業擋BNT

海地強震死傷嚴重　外交部攜民間機構捐18噸物資賑災

桃源區代表謝宜真家屬向監院陳情　盼儘速完成死亡宣告程序

北市編6000萬預算　明年「無限量提供衛生棉」給國中女師生

23歲辣妹戀上大叔狂曬豪奢生活 曝背後金主「54歲帥男友真面目」

「想帶我到小房間」女看牙醫遭強吻　醫出面坦承家人知情：只追已婚女

接電話撞倒「1萬7千元茅台酒」！　陸酒行老闆心痛手捧：快喝別浪費

男子練習場學騎車「報復性擺頭」　動作超大！車內駕駛目睹魔性大笑

春風「蹲地擦藥+幫撥蝦」大展台客浪漫　「騎歐兜賣」載女神約會..掏花束：我愛妳餒

外送員遭婦人擊落「險被車輾過」　餐點還滾出！她突走馬路引熱議

王思佳為老公險變月子中心奧客XD　曝女兒小名「美美」：Double水～

犬奴想玩魔術杯被擺一道　旺財：人類真是有趣的生物

扯！高速公路驚見「超狂螃蟹車」 橫穿分隔島...後方駕駛嚇傻急煞

林志炫「要舞者純跳舞」拒讓隊友唱歌　李響氣喊「像伴舞」：寧願退賽也不會跳

李應元健康因素辭駐泰代表　返台現身機場瘦一大圈

黃捷爆氣了！高分貝怒飆藍議員　因她要求不准補助大港開唱

要求BNT不能出現復必泰？羅秉成斥國民黨：混淆視聽

吳澤成施壓宜蘭高鐵選址？工程會駁斥：從未討論過

柯文哲稱新加坡不公布每日確診數　林穎孟打臉：要先google

陳時中接受「復必泰」標籤遭批　黃暐瀚評：做的對何必酸

陳時中接受「復必泰」標籤疫苗　洪孟楷怒：政治凌駕專業擋BNT

海地強震死傷嚴重　外交部攜民間機構捐18噸物資賑災

桃源區代表謝宜真家屬向監院陳情　盼儘速完成死亡宣告程序

北市編6000萬預算　明年「無限量提供衛生棉」給國中女師生

激戰90分鐘腳掌爆血　非洲餓豹攻擊豪豬失敗

志村健死後1年半…愛犬血癌病逝！　等不到主人回家「不吃不喝」

販賣機111年起須開發票　設備汰換將耗資數十億

江少慶、陳冠宇都挨轟 　餅總：中職是打者聯盟

快訊／「東門鴨莊少東」北宜撞對向水泥車　遭輾拖行慘死畫面曝

吃熱食前「7類塑膠編號」一圖先看懂！專家警告：這號碼恐致癌

中華男籃無退路　「兩賽制」關鍵第2戰必須贏關島6分

18歲以下P-TECH開發者大賽　台灣隊奪全球冠軍！

拍檔科技搶新零售商機！董座陳其宏：提供軟硬體、IT維運　優化營運效率

「國民女友」封號　羅嘉翎：慢慢適應還不錯

穿3D列印比基尼泳池玩水實測　工程師正妹48H豪乳驚豔全場

政治熱門新聞

五倍券確定10月發行！去哪領、怎麼用？　10大QA懶人包一次看

快訊／4人打高端後猝死「藍營要求停打」　侯友宜說話了

5種人打高端恐有問題！游淑慧批應早說

五倍券亮相！這縣市大手筆再發8000元

快訊／五倍券如何登記預約？　一張圖看4大管道「紙本＆數位綁定」

快訊／侯友宜霸氣加碼五倍券　新北方案「最高5千換1萬」

快筆記！唐鳳爆「五倍券登記網址」　加碼抽籤10項數位券

快訊／五倍券9月登記10月領　一路用到明年4月底

1300萬份好康！五倍券「綁數位」抽藝fun﹑農遊、動滋、客庄券　

200萬劑BNT提早抵台！　「原本要到土耳其」成功搶到內幕曝

五倍券10月上路！蘇貞昌拍板　全民免費領5000

LIVE／五倍券來了！行政院召開記者會說明

黃子哲：高端死亡通報快於AZ、莫德納

軍公教調薪有望！蘇貞昌指示「政府帶頭示範加薪」

更多熱門

相關新聞

吳澤成施壓宜蘭高鐵選址？工程會駁斥

吳澤成施壓宜蘭高鐵選址？工程會駁斥

高鐵延伸宜蘭案近來爆出爭議，有媒體報導指出，行政院中央地方建設協調會報係由政委兼工程會主委的吳澤成負責與宜蘭縣協調，影射吳與選址有關。對此，工程會表示，報導與事實不符，高鐵宜蘭站選址，尚在交通部鐵道局規劃階段，協調會報從未討論高鐵宜蘭站選址事宜。

專家據數據分析：目前高端在全部疫苗中死亡率最低

專家據數據分析：目前高端在全部疫苗中死亡率最低

彰化打高端「報到率掉5%」　1男1女暈針送醫

彰化打高端「報到率掉5%」　1男1女暈針送醫

中港澳籍打疫苗　陸委會：防疫一環

中港澳籍打疫苗　陸委會：防疫一環

九把刀陳情　法醫研究所回應了

九把刀陳情　法醫研究所回應了

關鍵字：

羅秉成行政院發言人國民黨疫苗BNT

讀者迴響

熱門新聞

五倍券樣張今亮相！去哪領怎麼用　5大QA一次看

600元藝FUN券來了！總數300萬份比去年多

逼近7萬元！史上最貴iPhone來了　4款機型、多色可選

以為中威力彩1千萬！她秒提離職　下秒臉綠

忘保險套！他強力膠「封鳥」激戰慘死

出國奪冠卻失業　龍龍淪打工族淚崩

即／彰化22歲大學生打完高端「全身癱軟」！

五倍券確定10月發行！去哪領、怎麼用？　10大QA懶人包一次看

男主持人錄影「起生理反應」！

館長打高端過一天　曝身體狀況

拓也哥近況曝...小腿截肢　友人：他樂觀面對

鄧佳華離職日月光！PTT爆內幕「HR被高層電翻」

快訊／4人打高端後猝死「藍營要求停打」　侯友宜說話了

作家陸之駿猝死解剖！死因出爐

即／基隆30歲夫妻打高端　今晚再次送醫

更多

最夯影音

更多
23歲辣妹戀上大叔狂曬豪奢生活 曝背後金主「54歲帥男友真面目」

23歲辣妹戀上大叔狂曬豪奢生活 曝背後金主「54歲帥男友真面目」
「想帶我到小房間」女看牙醫遭強吻　醫出面坦承家人知情：只追已婚女

「想帶我到小房間」女看牙醫遭強吻　醫出面坦承家人知情：只追已婚女

接電話撞倒「1萬7千元茅台酒」！　陸酒行老闆心痛手捧：快喝別浪費

接電話撞倒「1萬7千元茅台酒」！　陸酒行老闆心痛手捧：快喝別浪費

男子練習場學騎車「報復性擺頭」　動作超大！車內駕駛目睹魔性大笑

男子練習場學騎車「報復性擺頭」　動作超大！車內駕駛目睹魔性大笑

春風「蹲地擦藥+幫撥蝦」大展台客浪漫　「騎歐兜賣」載女神約會..掏花束：我愛妳餒

春風「蹲地擦藥+幫撥蝦」大展台客浪漫　「騎歐兜賣」載女神約會..掏花束：我愛妳餒

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面