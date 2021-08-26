吳澤成施壓宜蘭高鐵選址？工程會駁斥：從未討論過

▲政務委員吳澤成。（資料照／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

高鐵延伸宜蘭案近來爆出爭議，有媒體報導指出，行政院中央地方建設協調會報係由政委兼工程會主委的吳澤成負責與宜蘭縣協調，影射吳與選址有關。對此，工程會表示，報導與事實不符，高鐵宜蘭站選址，尚在交通部鐵道局規劃階段，協調會報從未討論高鐵宜蘭站選址事宜。

高鐵宜蘭站選址爭議，日前交通部表態以四城站為優先方案，遭當地民代砲轟「黑箱作業」，質疑選址未考量宜蘭人的使用便利性。而坊間還將矛頭指向四城出身的政委、負責主持「中央地方建設協調會報」的工程為主委吳澤成，只其就是所謂施壓的高層。

此爭議也引來蘇貞昌關注，26日的院會中特別在臨時動議中提到，高鐵到宜蘭是一個很好的政策，不僅未來台北到宜蘭交通更便利，也會促進宜蘭發展，整個案子必須審慎評估。

工程會表示，行政院蘇院長就任後為協助解決地方建設推動遭遇問題，於108年1月24日啟動「中央地方建設協調會報」，責成各政務委員分區負責對口縣市，吳澤成政務委員負責新北市、屏東縣及宜蘭縣。其中宜蘭縣部分迄今計處理63案。而高鐵延伸宜蘭之站址未曾討論過。

工程會表示，將秉追求公共利益之立場，持續以中央地方建設協調會報作為協調平台，協助地方政府解決相關建設問題，以利推動地方建設，提升居民生活水平。