帛琉返台男大鬧民權禾馨　「正義爸」蒐證竟遭掐脖威脅刪片

記者曾俊豪／台北報導

台北市一名男子25日下午前往民權禾馨婦幼診所，在填寫防疫資料時，被發現剛從帛琉入境，故無法進入診所。沒想到「帛琉返台男」突然暴走，飆罵現場工作人員，「早上仁愛醫院讓我進去，你們為什麼不讓我進去！」。眼見情況即將失控，一名「正義爸」拿出手機側錄，卻被該男子用手從後方掐住脖子，要求刪除影片，驚動警方出面處理。

▲帛琉返台男（白衣）進入禾馨遭拒，驚動警方出面。（圖／記者曾俊豪攝）

位在台北市民權東路上的禾馨婦幼診所，一樓是兒科診區，25日下午2時左右，一樓診間擠滿前來看診的家長與幼兒。這名身材高大的「帛琉返台男」與一名紅衣女子準備從後門進入診所，卻在填寫防疫資料時，與工作人員爆發口角。

據了解，進入禾馨婦幼診所無論是就診或陪診，都需出示健保卡、測量體溫等。這名男子就是在此時被發現剛從帛琉返台，由於禾馨規定，14天內有旅遊史者，即使14天隔離期滿，仍需自主健康管理7天，因此拒絕該男子進入診所。

沒想到，「帛琉返台男」突然火氣爆發，坦承自己剛從帛琉回來，也依規定進行「5+9自主健康管理」。他甚至表示，「早上才進去仁愛醫院，為什麼你們不讓我進去？」。

儘管工作人員解釋禾馨防疫規定，「帛琉返台男」仍然無法接受，之後，又有另一名工作人員出面，但男子情緒依然相當激動，且聲音越來越大，不僅現場候診民眾走避，連保全也出面要求男子離開。

這時，現場一名「正義爸」拿出手機側錄過程，陪同「帛琉返台男」的紅衣女子發現後，上前示意有人在拍攝。「帛琉返台男」突然將目光轉向「正義爸」，表示「憑什麼拍我！」，之後更用手從後方掐住「正義爸」的脖子，要他刪除影片。

▲帛琉返台男用手掐「正義爸」脖子，診所保全介入。（圖／記者曾俊豪攝）

幸好，現場保全及時介入，衝突沒有擴大，而在「正義爸」報警後，員警也趕到現場處理。只是，原本氣沖沖的「帛琉返台男」，這時態度突然軟化，向警方表示，自己是不解為何不能進入禾馨，至於「掐人」的動作，「當時是『放在身上』請他刪除影片。」

「正義爸」向記者表示，自己當時正在等待新生兒門診，被門口的吵雜聲吸引，便拿出手機側錄。

他提到，自己平時會投入公益活動，這段時間則都在幫萬華的民眾，因此相當了解疫情的衝擊，也深知醫護人員的辛苦，「看到這樣的行為，不站出來制止真的不對。」





▲員警向診所工作人員詢問事發經過。（圖／記者曾俊豪攝）