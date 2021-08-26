直擊地獄租客產物！她收回透天厝驚見「垃圾山」　網驚：他睡哪？

▲北市房東親屬勸離租客，開門進去竟是滿山滿谷垃圾。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

太傻眼了！北市呂小姐在臉書社團「我是社子人」貼出多張充滿垃圾雜物的房屋照，無奈寫下「通常在新聞裡才會見到的，今天終於讓我親眼目睹...」，網友看了直呼「妖魔鬼怪的房客」，更提出疑問「這租客到底睡哪？」對此《東森新媒體ETtoday》聯繫上呂小姐，在她同意下前往位在台北市士林區該透天厝。

▲呂小姐表示該租客外表都保持相當乾淨，沒想到屋內竟是如此慘。（圖／記者黃宥寧攝）

記者前往藏身巷弄的三層樓透天厝，走到門口已經有清潔人員進進出出打包垃圾，更揮汗如雨的說「剛清完樓梯間，妳可以走上去了」，一走進去一陣惡臭穿過口罩直接撲鼻而來，步上2樓門口牆壁也從白底變灰黑顏色，走到客廳，映入眼簾是滿坑滿谷的垃圾雜物，驚悚的畫面就這樣映入眼簾。

走上二樓客廳空間，鼻子已遭各種腐爛垃圾散發出的臭味、霉味摧殘，雜物更堆置到快看不見窗戶，抬頭望天花板壁癌斑駁，不時還有剝落油漆掉落於頭上。往前走進廚房，走道也堆散落各種塑膠瓶、碎片、衛生紙等辨識不出的物品，步步艱辛！

▼壞掉的電器用品及垃圾，僅能靠抽油煙機管露出辨識出這是廚房。（圖／記者黃宥寧攝）

走進廚房，一包又一包垃圾，鍋具也生鏽，一些熱水瓶及除濕機等也被丟置在這，根本看不見瓦斯爐在哪邊。這樣的景象也讓記者當下有種「驚不驚喜，意不意外」的感受。

再次回到客廳想找上3樓的樓梯，卻發現樓梯間已遭掩埋，費了九牛二虎之力踩著遭垃圾淹沒的沙發努力突破走上去，發現上面也是一座垃圾，這房子裡找不到一處乾淨之處。

▼很難想像裡面有住人。（圖／記者黃宥寧攝）

呂小姐電訪表示，該屋是親戚的，6年前以每個月8000元租給Y男姓房客，她苦笑著說「租金都有按時繳，人看起來也乾乾淨淨，誰知道...」。

當記者追問清這些垃圾大概花費會落在哪？呂小姐則回保守估計可能10車才清得完，加上屋況也破舊重新整理裝潢也得花上數十萬，目前也難以估計。

最後她也感嘆表示，房客已經離開，她們一家人已覺得相當慶幸了，剩下的就是慢慢整理，也不會去追究費用，畢竟能順利離開是一件好事了。

和酒店女友分手！ 經紀前男友狂威脅「讓妳在八大圈紅」下場曝

公車夾頭驚險畫面曝！婦貪方便頭穿隔板刷卡...下秒淒厲慘叫