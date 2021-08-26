北市「+1」文山20多歲女居隔陰轉陽　「新北花蓮團」再釀職場群聚

▲柯文哲出席北市府國中生理用品試辦方案記者會。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

中央流行疫情指揮中心26日公布，新增2例本土確診，分別為台北市1例、新北市1例，另確診個案中新增2例死亡。台北市政府說明，北市新增個案為本國籍20多歲女性（案16056），曾與職場同事（案15969）接觸；而案15969也就是新北市政府日前公布的「花蓮親友旅遊團」其中一人。

指揮中心表示，今天新增2例本土病例中，分別為越南籍30多歲男性（案16055），以及本國籍20多歲女性（案16056），由於2例個案隔離期間未與他人接觸，且就醫期間相關接觸者均有適當防護，因此皆無匡列接觸者。

台北市衛生局疾管科長張惠美表示，北市今日新增的1例為本國籍20多歲女性（案16056），居住於文山區，因接觸確診病例，於居家隔離期間採檢確診。

台北市政府提及，案16056曾與確診的職場同事（案15969）接觸，應屬於感染源及職場群聚，案16056的Ct值為24。關於案15969，就是日前新北市政府公佈的「花蓮親友旅遊團」之中一人。

▲台北市政府日前公布新北市「花蓮旅遊團」關聯圖，而北市26日新增的確診個案（案16056），就是與新北市個案（案15969）有職場接觸，成為職場群聚。（圖／台北市政府提供）

針對台北市今日仍有1例確診，柯文哲出席國中生理用品試辦方案記者會時回應，其實社區還是有潛伏感染源，標準是連續28天無新增確診案例，由於高鐵的關係，全台是一日生活圈，只有台北市加0沒有用，要全台加0才有用。

柯文哲指出，聽說新加坡現在不公布每日確診人數，新加坡作為國際城市，有可能不讓任何人入境嗎？不可能，所以代表新加坡的策略跟美國差不多，打完兩劑疫苗後就開放邊境，「也許讓新冠肺炎流感化，恐怕是不得已的選擇。」特別是要靠國際貿易維生。

柯文哲稱，難道台灣要在未來50年、100年，不讓任何觀光客進來嗎？要採取絕對鎖國政策嗎？不然目前清零政策仍撐不下去。