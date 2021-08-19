800元客庄券規劃中！客委會曝「發放時程」關鍵

▲去年客庄旅遊券開獎直播。（圖／翻攝自客委會）

文／中央社

行政院今天表示，除五倍券外，也請各部會依過去經驗，再推藝Fun券、動滋券、農遊券、客庄券等。客委會表示目前正在規劃中，但由於推出時程與疫情發展狀況有關，會再多考量。

行政院長蘇貞昌今天說，請各部會可規劃像去年很成功的藝Fun券、動滋券、農遊券、客庄券等；經濟部對受衝擊的攤商、交通部相關旅宿也能朝此方向規劃，希望以過去經驗、好還要更好。

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客家委員會主委楊長鎮告訴中央社記者，客庄券部分目前正在規劃，要等到有具體內容後才會對外公布。楊長鎮指出，有過去的經驗，在使用量的推估會比較正確一點，就算有超支的情況也會比之前好一些；至於面額的部分，則會與其他部會一同考量、盡量衡平。

至於是否有預想發放的時間，楊長鎮強調，由於現在疫情仍有不確定性，推出時程與疫情發展狀況有關，因此實際上路的時間還很難講。

受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，為振興客庄經濟，客委會去年推出浪漫客庄旅遊券，總名額28萬份，以等值新台幣100元為單元，每人800元，可以自由選取張數，分次使用，有效期限自去年8月1日起至12月31日止。

根據客委會結算，客庄券使用率達81.83%，因為原本就是超額發放，因此除了原本預算1.32億元用罄外，另外超支4800多萬元；消費類型仍以美食及伴手禮為主，再來是有許多到客庄住2天1夜的旅遊民眾。