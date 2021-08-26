販賣機111年起須開發票　設備汰換將耗資數十億

▲金雨企業公司研發能開發票的販賣機。（圖／金雨企業公司提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

財政部將修法，111年1月1日起販賣機跟停車場自動收費機，全須開立統一發票，對民眾而言是增加中獎的好消息，但製造販賣機的業者坦言，目前原料高漲又缺工，全台有6萬台傳統販賣機將面臨汰換，恐耗資數十億元，希望政府能給一些緩衝期，好讓設備改善完備充足。

大街小巷都可以看到傳統販賣機，只要投幣、按鈕簡單2動作，一罐冰冰涼涼的飲料便出現，儼然已經成為生活必須品之一，但從來沒有想到「開發票」的問題，如今財政部將修法，所有銷售品項全部必須開發票。

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▲未來販賣機。

彰化金雨（4503）是上櫃公司，也是國內自動販賣機廠商龍頭，成立於 1977 年，多年來致力於研發、製造飲料販賣機、食品百貨販賣機、升降式販賣機及各式OEM和ODM代工。除了製造代工，也全力發展自家品牌「ALONA」。

董事長卓政懋表示，未來的新型自動販賣機，從開發機板到軟體設備等等，一台大約重400公斤，成本翻倍數成長，機器也比傳統販賣機會增加3至5萬元，若按財政部程期，明年元旦公布施行全數汰換，恐怕得耗資數十億元，汰換所需時間也會增加到6個月以上，為了法令施行更加周延，希望政府能給廠商緩衝期。

▲未來販賣可投幣可刷卡使用便利。

卓政懋指出，目前市面上看到販售機台，有從大陸引進、也從日本進口的二手機具，未來一旦自動販售機使用後，要開立發票也必須使用到聯網設備，政府應該要多加重視資安問題。

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