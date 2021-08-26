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西螺果菜市場智慧升級　邁向國際級智能批發市場

▲西螺農產品批發市場面積約 9.9 公頃，是全國最大產地蔬果集散中心，交易量占全台三分之一，每日進出人數逾萬人。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲西螺農產品批發市場面積約 9.9 公頃，是全國最大產地蔬果集散中心，交易量占全台三分之一，每日進出人數逾萬人。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

西螺農產品批發市場面積約 9.9 公頃，是全國最大產地蔬果集散中心，交易量占全台三分之一，每日進出人數逾萬人，但西螺農產品批發市場於1996年遷入現址營運迄今，場內設備相當老舊，環境極需改善，農委會主委陳吉仲裁示採取專案協助，計畫打造「國家級的智能批發市場」，改善工程有望在今年執行。

為積極改善西螺農產品批發市場環境，轉型發展為現代化蔬果物流園區，經農委會主委陳吉仲、立法委員劉建國、農糧署、農試所、西螺鎮長鄭玲惠召開座談，多方共同努力之下，農委會主委陳吉仲去年底裁示，通盤檢討整體改善計畫，及擬定改善執行計畫後分項辦理，為西螺農產品批發市場轉型帶來曙光。

▲西螺農產品批發市場面積約 9.9 公頃，是全國最大產地蔬果集散中心，交易量占全台三分之一，每日進出人數逾萬人。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲舊有水銀燈不僅光線微弱，近1500座水銀燈衍生熱能更造成場區悶熱，攤商也無奈「菜凋萎去，人也萎去」。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

農糧署副署長姚志旺說明，為實際瞭解西螺果菜市場現況，邀集專家學者包含李嘉猷博士、李宗儒博士、張隆益博士、蔡英修技術專家，召開環境整修工程計畫現勘，許多設備因年久老舊損壞，尤其老舊水銀燈光線不足，蔬果的演色性不佳，再加上長年使用的電線及機電設備，造成場內環境安全疑慮，透過現勘，實地瞭解攤販、工作者機電線路實際的需求以及現況，經會議討論後將視修正計畫內容予以補助，擬於今年辦理改善工程，「交易場照明改善工程」及「總電錶及附屬設備、交易場線路及分電錶改善工程」，農糧署將全力支持協助。

▲西螺農產品批發市場面積約 9.9 公頃，是全國最大產地蔬果集散中心，交易量占全台三分之一，每日進出人數逾萬人。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲為實際瞭解西螺果菜市場現況，邀集專家學者包含李嘉猷博士、李宗儒博士、張隆益博士、蔡英修技術專家，召開環境整修工程計畫現勘。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

立法委員劉建國表示，雲林是農業大縣，西螺果菜批發市場未來發展對於在地產業相當關鍵，短期目標優先改善舊有設施，目標打造為「國家級智能批發市場示範場」，期盼透過升級轉型，逐步發展成為國家級現代化蔬果物流園區，進而帶動周邊產業升級，提升西螺農產發展定位。

▲西螺農產品批發市場面積約 9.9 公頃，是全國最大產地蔬果集散中心，交易量占全台三分之一，每日進出人數逾萬人。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲西螺農產品批發市場於1996年遷入現址營運迄今，場內設備相當老舊，環境極需改善。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

西螺鎮長鄭玲惠指出，現有交易場內採光嚴重不足，老舊電線也已使用數十年，舊有水銀燈不僅光線微弱，近1500座水銀燈衍生熱能更造成場區悶熱，攤商也無奈「菜凋萎去，人也萎去」，老舊電線及機電設備急需汰換更新，除了改善悶熱情況，也希望讓場內不再「青筍筍」。

▲西螺農產品批發市場面積約 9.9 公頃，是全國最大產地蔬果集散中心，交易量占全台三分之一，每日進出人數逾萬人。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲西螺農產品批發市場於1996年遷入現址營運迄今，場內設備相當老舊，環境極需改善。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

鎮長鄭玲惠表示，為保障場內工作者安全，公所將積極爭取逐步從照明、空調、機電設備以及道路安全進行改善。此外，西螺果菜市場也領先全國批發市場於2017 年完成屋頂太陽能的租賃，因應國家推動再生能源政策，改善屋頂過熱情況，並將收益回饋在地，承先啟後，希望透過改善工程，邁向「國家級智能批發市場」，走向新的里程碑。

▲西螺農產品批發市場面積約 9.9 公頃，是全國最大產地蔬果集散中心，交易量占全台三分之一，每日進出人數逾萬人。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲ 西螺鎮長鄭玲惠（右一）表示，為保障場內工作者安全，公所將積極爭取逐步從照明、空調、機電設備以及道路安全進行改善。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
 

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