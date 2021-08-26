「桌球阿嬤」盧碧春東帕晉級8強　賴清德恭喜：讓台灣人驚豔不已

▲盧碧春。（資料照／新北市體育處提供）



記者蘇晏男／台北報導

我國桌球好手盧碧春26日出戰東京帕運桌球女單TT4級傳出捷報，以11比9、6比11、11比6、11比9擊敗英國籍對手貝莉（Susan Bailey），成功拿下分組第2名，晉級下一階段淘汰賽。對此，副總統賴清德表示，恭喜盧碧春晉級，我們會繼續為妳鼓掌、更會因妳而驕傲。

賴清德26日在臉書以「桌球上的風火輪」為題介紹爐壁春。他形容，快速推滑輪椅，凌厲全力揮拍、回擊，這是58歲的盧碧春的身影，恭她力退英國選手，順利晉級八強賽，「全世界不只看到一位勇敢的阿嬤，更看見一位在桌球場上發光發熱的勇者」。

賴清德指出，盧碧春患有先天性小兒麻痺，但不曾因命運的橫逆而低頭，42歲時在家人的鼓勵下，初次接觸桌球，開始展開一段令人折服的桌球之路；資格賽時，盧碧春曾以為自己不能參賽，因此曾崩潰大哭，甚至想過放棄桌球，幸運的是能以遞補身份取得帕運參賽資格，也成為代表團中最年長的選手。

「除了要要克服小兒麻痺對身體的限制，碧春還以堅毅、勇敢、永不放棄的心情，要用球拍揮出不一樣的人生故事。」賴清德表示，盧碧春曾說要拚給家人看，用自己的路給孫子做榜樣，她割捨了與家人相處的時間，在國訓中心積極備戰，不斷挑戰自己曾有的極限，今天她站在賽場上，足已讓台灣人驚豔不已。

賴清德也說，在帕運會上，我們看到各路懷著無比堅毅勇氣的台灣英雄！謝謝帕運桌球國手程銘志，奮力出賽的本身，就是卓越運動家的表現；另外，下午還有一位帕運桌球國手田曉雯要出賽，請國人一起集氣加油。

文末，賴清德再次恭喜盧碧春晉級，「我們會繼續為妳鼓掌、更會因妳而驕傲！」