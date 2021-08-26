獨／高端3天4死爆觀望潮　賴清德明接種力挺

▲副總統賴清德完成高端疫苗意願登記。（圖／賴清德臉書）

記者陳家祥、徐政璿／台北報導

高端疫苗自23日開打至今第3天，爆出4例死亡通報個案，引起社會高度關注。副總統賴清德原先規劃施打聯亞疫苗，但因未通過EUA，改登記高端。根據最新消息指出，賴清德已經收到接種通知，團隊規劃明（27日）上午赴台大醫院施打，力挺國產疫苗。

針對賴清德暫時規劃於（27日）接種高端疫苗，總統府發言人張惇涵今（26日）僅表示，「有確定再跟大家報告」。

高端疫苗8月23日開打，根據指揮中心統計，開打首日報到率高達92.8%，但24日報到率降到88.4%，代表開始有民眾開始「爽約」未前來打疫苗。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨（25日）在疫情記者會中表示，指揮中心只要接獲與接種高端疫苗有關的時序死亡事件，都會盡快對外報告，雖然希望因果更清楚再說明，但因各界相當關心，因此只要有可能性、有時序相關，就會盡快公布

針對接種高端疫苗通報死亡的不良事件，陳時中強調，因為大家關心，有時序相關的可能性個案就會先說明，不然也希望讓因果關係更清楚，報告更詳細。

至於停打標準，陳時中指出，未來若發現接種高端疫苗與死亡個案有因果關係，且超過一定背景值，一定會和專家開會討論，並研議是否暫停施打；未來也會核對批號，了解死亡個案是否與特定批號的疫苗有關，進一步檢查都有必要性。

對於接種高端後的身體狀況，總統蔡英文昨（25日）則是透過臉書表示，23日上午接種全台第一劑高端疫苗後已過去58小時，身體沒有任何異狀，持續照常工作，謝謝大家的關心。