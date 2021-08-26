考生注意！分科測驗重要變革　明年起每科改為60級分

▲招聯會今指出，未來分科測驗每科將調整為60級分。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔至雲／台北報導

明年起，大學指考改為「分科測驗」。大學招聯會今（26日）宣布，為呼應外界意見，未來的分科測驗將從原本的每科45分，調整為60級分，並增加分發入學同分參酌比序項目。分科測驗共考數甲、物理、化學、生物、歷史、地理、公民與社會7科。

對於分科測驗的計分方式，招聯會指出，日前已與教育部舉辦多場公聽會並蒐集各方意見，招聯會第9屆常委會開會討論決定維持106年公告修訂的大學多元入學方案於分科測驗成績採「級分制」，並回應外界建議調整為60級分、增加分發入學同分參酌比序項目。

[廣告]請繼續往下閱讀...

招聯會執行秘書王文俊表示，由於分發入學管道招生只有依據採計科目成績分數為單一分發基準，為避免醫牙、師培、公費生等人力管控系組若發生同分情況無法增額，同時請大學考試入學分發委員會依據107到109年考生所填的志願序，將成績轉換為45、60、75三種級分模擬分發，確認60級分降低同分增額的情況更有效，因此常委會決議改採60級分，招聯會將在近期內將召開會員大會完成相關程序後，在111分科測驗、分發入學簡章定案前公布。

招聯會指出，未來也將提供108至110年考試分發入學管道成績以60級分制換算後，各採計科目組合的各級分人數比例、各校系的最低錄取級分數等資料，以協助高中端更有效輔導學生選填志願。

