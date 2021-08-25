台南麻豆查獲肉製月餅非洲豬瘟陽性　南檢擴大偵辦

▲台南地檢署指揮偵辦麻豆區陳姓民眾住處查獲含有肉製品之月餅3個，送驗呈現非洲豬瘟病毒陽性反應，檢警正擴大偵辦中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南地檢署指揮偵辦麻豆區陳姓民眾住處查獲含有肉製品之月餅3個，送驗呈現非洲豬瘟病毒陽性反應，檢警指出目前尚無證據證明陳男有出售行為，陳男取得之來源，是否有其他人以同一管道取得，正由檢警擴大偵辦中。

日前爆發自國外進口之肉製品含非洲豬瘟病毒案件，台南地檢署由民生犯罪專組主任檢察官蔡宗聖，邀集台南市警局、台南市衛生局、農業局及環保局等單位成立查緝平台，依據轄內所有可疑進口肉品之商家或個人展開大規模查察行動，於8月23日於台南市麻豆區陳姓民眾住處查獲含有肉製品之月餅3個，送驗呈現非洲豬瘟病毒陽性反應，報請檢察官徐書翰指揮偵辦。

經查，該月餅物品目前並無證據顯示有出售予他人之情事，至陳姓民眾取得月餅之來源為何，是否尚有其他商家或個人，亦自同一來源取得感染非洲豬瘟病毒之物品，檢察官將指揮司法警察持續追查。

台南地檢署呼籲，非洲豬瘟病毒目前並無疫苗可供施打，豬隻染病後之死亡率極高，此種病毒即使於豬肉煮熟後仍可能殘留，且會透過各種不同媒介傳播，豬隻染病後只能進行撲殺，對於本土畜牧產業之危害極大，因此唯有不隨意購買來路不明之肉製品，也不要任意自國外購買或攜帶含肉物品進入國內，方能確保我國畜牧產業不致因此受到衝擊。

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