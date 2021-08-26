　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

滷肉飯岌岌可危！非洲豬瘟「殺到家門口」　10大QA看懂疫情衝擊

▲中區專勤隊查獲彰化越南小吃店不明豬肉。（圖／中區專勤隊提供）

▲中區專勤隊查獲彰化越南小吃店不明豬肉。（圖／中區專勤隊提供）

生活中心／台北報導

中國大陸在2018年爆發非洲豬瘟疫情，由於非洲豬瘟無藥可治、豬隻致死率高達100％，讓台灣如臨大敵，靠著嚴守邊境、加嚴罰則來防堵病毒入侵。但上周台灣首度破獲越南走私肉製品到國內，已流入市面的走私肉品還驗出非洲豬瘟病毒陽性，嚴守3年非洲豬瘟的防疫工作正面臨嚴峻考驗，農委會緊急啟動防疫升級措施。究竟非洲豬瘟為何如此可怕，對台灣的產業又有何衝擊，《ETtoday新聞雲》整理10大QA，讓讀者一次看明白。

Q1.什麼是非洲豬瘟？

[廣告]請繼續往下閱讀...

非洲豬瘟1921年首次於非洲肯亞發現，是一種急性、高傳染性的病毒性疾病，特徵是發病過程短，但死亡率高，從野豬傳到家豬，再從非洲傳到歐洲、南美洲、俄羅斯等地，2018年散播至中國大陸。

Q2.非洲豬瘟的傳染途徑為何？

以接觸傳染為主，可經由廚餘、節肢動物、動物分泌物或排泄物、車輛及人員夾帶等途徑傳播。非洲豬瘟病毒存在於環境時間於冷藏豬肉100天、冷凍豬肉1000天、豬舍1個月。

Q3.豬隻被傳染非洲豬瘟會怎樣？

發病豬隻特徵為發高熱及皮膚呈現紫斑點，全身內臟的出血，尤以淋巴結，腎臟和腸粘膜最明顯。豬隻一旦染病之後，發病率和死亡率最高達100％。

▲▼陳吉仲說明非洲豬瘟防疫升級措施。（圖／翻攝自防檢局直播畫面）

▲農委會主委陳吉仲說明非洲豬瘟防疫升級措施。（圖／翻攝防檢局直播）

Q4.非洲豬瘟可怕之處在哪？

目前非洲豬瘟沒有疫苗可預防、也沒有藥物可治療。發生非洲豬瘟案例的養豬場必須採取全場撲殺。

Q5.非洲豬瘟如果入侵台灣，會有怎樣的後果？

疫情一旦傳入台灣，對養豬產業和上下游產業都將造成衝擊，連滷肉飯、排骨飯、香腸等美食都會受到影響，初估可能造成我國2000億元經濟損失。

Q6.人會感染非洲豬瘟嗎？吃了非洲豬瘟染疫豬肉會如何？

非洲豬瘟並非人畜共通傳染病，不會感染人，病毒無法在人體複製。農委會指出，我國經屠宰衛生檢查合格的豬隻，豬皮均蓋有檢查合格標誌供消費者辨識，消費者在市場購買豬肉時，只要注意選擇蓋有合格印的豬肉，食用安全無虞。

▲彰化警方查扣「豬肉鹹蛋蝦子香腸」含有非洲豬瘟。（圖／彰化縣政府提供）

▲各地陸續查獲不明來源的含豬肉製品。（圖／彰化縣政府提供）

Q7.為何廚餘是防堵非洲豬瘟的關鍵？

國內仍有少數養豬場利用廚餘養豬，病毒恐藉由廚餘傳播，因此廚餘應經高溫蒸煮達中心溫度90℃以上至少1小時，才可用於餵飼豬隻，落實廚餘加熱處理可更進一步降低非洲豬瘟入侵的風險。

Q8.如果違規從疫區帶入或自電商網購貨運豬肉相關製品回台有什麼罰則？

旅客如自3年內有發生非洲豬瘟國家違規攜帶豬肉產品入境遭查獲，第一次的罰鍰20萬元，第2次以上違規直接裁罰100萬元。若是違規輸入肉品，最重可處7年有期徒刑，併科300萬元罰金。

▲▼中區專勤隊查獲彰化越南小吃店5.5公斤不明豬肉，以查絕非洲豬瘟病毒入境。（圖／中區專勤隊提供）

▲彰化警方查扣「豬肉鹹蛋蝦子香腸」含有非洲豬瘟。（圖／彰化縣政府提供）

Q9.這次越南走私豬肉的破口從何而來？

警方於8月19日查獲越南進口非法豬肉製品71公斤，經農委會防檢局檢出非洲豬瘟病毒。研判業者是利用「併袋」夾藏方式闖關，因而未被X光查驗或檢疫犬嗅聞抓出。

Q10.如果發現來路不明的豬肉和相關製品該怎麼辦？

若發現疑似境外肉品，請送交防檢局或各縣市動保處，如棄置請以一般垃圾處理，千萬不要丟到廚餘桶，以免增加疫病傳播風險。

►5880元全家爽住遠雄悅來、爽玩海洋公園

ET快訊
22歲正妹網紅遊西藏「意外死亡」　警方調查出爐
4種「不發胖宵夜」超商都買得到　輕鬆吃還能助眠

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

公務員3大黃金職缺！神人解析「CP值」選它：有機會待到退休

高端開打3天4死！疫苗「爽約率」微升　醫籲政府組專家小組速查

滷肉飯岌岌可危！非洲豬瘟「殺到家門口」　10大QA看懂疫情衝擊

館長「打高端一天」曝身體狀況：心跳加速　一度喘不過氣

外觀光滑透明「口感像黏液」他求問哪種魚？　網笑翻：就那個魚

廚房傳「詭異怪聲」3個月！她找來源嚇傻崩潰…過來人揭密了

他當兵不滿女友過太爽！　竟「限制自由」嗆：要跟我一起受苦

快訊／BNT提早來！指揮中心證實一批8月底出貨　包裝有復必泰品名

高端開打3天「已4人猝死」　4例初判死因、調查進度一次看

水神夜襲11縣市！升級豪雨警戒　「雷雨彈」猛炸半個台灣下得更晚

23歲辣妹戀上大叔狂曬豪奢生活 曝背後金主「54歲帥男友真面目」

接電話撞倒「1萬7千元茅台酒」！　陸酒行老闆心痛手捧：快喝別浪費

「想帶我到小房間」女看牙醫遭強吻　醫出面坦承家人知情：只追已婚女

男子練習場學騎車「報復性擺頭」　動作超大！車內駕駛目睹魔性大笑

外送員遭婦人擊落「險被車輾過」　餐點還滾出！她突走馬路引熱議

王思佳為老公險變月子中心奧客XD　曝女兒小名「美美」：Double水～

林志炫「要舞者純跳舞」拒讓隊友唱歌　李響氣喊「像伴舞」：寧願退賽也不會跳

人比鬼恐怖！黑影突從路旁竄出 男貪快闖馬路...駕駛急煞險撞上

KTV恐關到年底！業者「月燒1500萬」　舉布條抗議哀號：賣房發薪也撐不住

基隆女打完高端倒地「診間猝死」 查出主動脈剝離！妹：平常很健康

公務員3大黃金職缺！神人解析「CP值」選它：有機會待到退休

高端開打3天4死！疫苗「爽約率」微升　醫籲政府組專家小組速查

滷肉飯岌岌可危！非洲豬瘟「殺到家門口」　10大QA看懂疫情衝擊

館長「打高端一天」曝身體狀況：心跳加速　一度喘不過氣

外觀光滑透明「口感像黏液」他求問哪種魚？　網笑翻：就那個魚

廚房傳「詭異怪聲」3個月！她找來源嚇傻崩潰…過來人揭密了

他當兵不滿女友過太爽！　竟「限制自由」嗆：要跟我一起受苦

快訊／BNT提早來！指揮中心證實一批8月底出貨　包裝有復必泰品名

高端開打3天「已4人猝死」　4例初判死因、調查進度一次看

水神夜襲11縣市！升級豪雨警戒　「雷雨彈」猛炸半個台灣下得更晚

跆拳道甜心羅嘉翎開球　陳鴻文先發戰猛威爾拚止2連敗

阿富汗「英雄之子」誓言不投降　但可與塔利班政權和談

公務員3大黃金職缺！神人解析「CP值」選它：有機會待到退休

抓到5公斤大石斑！漁夫反被拖入湖中溺死　居民恐懼：邪惡的魚

挑戰鬼月刺激底線！Twitch最強鬼王爭奪賽　前冠軍嬌兔再次參戰

高端開打3天4死！疫苗「爽約率」微升　醫籲政府組專家小組速查

OnlyFans回來了！宣布逆轉「禁止色情內容」決策　給老司機一個家

朋友借20萬竟月還100　他討債反被嗆「沒只還10元已經很好了」

黃子鵬出馬挑戰先發5連勝　味全推林子昱上陣

小A辣約「來我家睡」掰彎直男！還沒被家人接受…哭認：注定不被看好

我有很胖嗎？爸媽慫恿白柴減肥　牠惱羞鑽沙發...氣到頂嘴「好啦」

生活熱門新聞

館長打高端過一天　曝身體狀況

水神夜襲升級豪雨　雷雨彈猛炸半台

藝Fun券、動滋券來了！5票券統一抽籤

「30歲上班族」抱走威力彩27億？里長駁：假的

快訊／高雄8行政區「明8點起停水23小時」！

八大停業！小姐喊「撐不下去」曝奢侈開銷　眾怒：活該

廚房傳詭異怪聲3個月！她找來源崩潰

「臉上2處長痘痘」要開始衰了！命理師曝5大慘徵兆

高端4人猝死　4人狀況一次看

快訊／BNT提早來！指揮中心證實8月底出貨

美髮師「丁字褲剪髮」　網友都暴動！

滷肉飯岌岌可危！10大QA看懂非洲豬瘟衝擊

「口感像黏液」他問哪種魚？　網回：那個魚

名醫神預言「本土+0」！曝台灣下一步考驗

更多熱門

相關新聞

麻豆月餅非洲豬瘟陽性南檢偵辦

麻豆月餅非洲豬瘟陽性南檢偵辦

台南地檢署指揮偵辦麻豆區陳姓民眾住處查獲含有肉製品之月餅3個，送驗呈現非洲豬瘟病毒陽性反應，檢警指出目前尚無證據證明陳男有出售行為，陳男取得之來源，是否有其他人以同一管道取得，正由檢警擴大偵辦中。

高雄驗出首例非洲豬瘟荷葉包肉

高雄驗出首例非洲豬瘟荷葉包肉

非洲豬瘟攻台！農委會「廚餘是最後防線」

非洲豬瘟攻台！農委會「廚餘是最後防線」

非洲豬瘟「殺到家門口」！農委會祭120萬檢舉獎金

非洲豬瘟「殺到家門口」！農委會祭120萬檢舉獎金

非洲豬瘟疫情拉警報！陳吉仲19:00說明

非洲豬瘟疫情拉警報！陳吉仲19:00說明

關鍵字：

非洲豬瘟農委會

讀者迴響

熱門新聞

逼近7萬元！史上最貴iPhone來了　4款機型、多色可選

郭采潔疑秘婚小5歲新歡！男方被爆「騙妹吸毒」濫交

館長打高端過一天　曝身體狀況

上午打高端、下午猝死！基隆41歲女最後身影曝

正妹主播獨遊西藏尖叫遇難！警調查出爐

即／基隆30歲夫妻打高端　今晚再次送醫

水神夜襲升級豪雨　雷雨彈猛炸半台

快訊／「FBI帥哥」鄧佳華做一週離職了　日月光證實：培訓考核沒過

19歲網紅「挺F級雪乳」販毒被逮

Lucas陸站姐「集體離職」心死：及時止損

錢楓遭控性侵　曲家瑞9年前靠「一張圖」神預言

即／高雄19歲男欲攻擊母親　遭父充電線勒頸不治

67年沒洗澡！他全身污垢如「鎧甲」原因逼哭網

5種人打高端恐有問題！游淑慧批應早說

藝Fun券、動滋券來了！5票券統一抽籤

更多

最夯影音

更多
23歲辣妹戀上大叔狂曬豪奢生活 曝背後金主「54歲帥男友真面目」

23歲辣妹戀上大叔狂曬豪奢生活 曝背後金主「54歲帥男友真面目」
接電話撞倒「1萬7千元茅台酒」！　陸酒行老闆心痛手捧：快喝別浪費

接電話撞倒「1萬7千元茅台酒」！　陸酒行老闆心痛手捧：快喝別浪費

「想帶我到小房間」女看牙醫遭強吻　醫出面坦承家人知情：只追已婚女

「想帶我到小房間」女看牙醫遭強吻　醫出面坦承家人知情：只追已婚女

男子練習場學騎車「報復性擺頭」　動作超大！車內駕駛目睹魔性大笑

男子練習場學騎車「報復性擺頭」　動作超大！車內駕駛目睹魔性大笑

外送員遭婦人擊落「險被車輾過」　餐點還滾出！她突走馬路引熱議

外送員遭婦人擊落「險被車輾過」　餐點還滾出！她突走馬路引熱議

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面