滷肉飯岌岌可危！非洲豬瘟「殺到家門口」　10大QA看懂疫情衝擊

▲中區專勤隊查獲彰化越南小吃店不明豬肉。（圖／中區專勤隊提供）



生活中心／台北報導

中國大陸在2018年爆發非洲豬瘟疫情，由於非洲豬瘟無藥可治、豬隻致死率高達100％，讓台灣如臨大敵，靠著嚴守邊境、加嚴罰則來防堵病毒入侵。但上周台灣首度破獲越南走私肉製品到國內，已流入市面的走私肉品還驗出非洲豬瘟病毒陽性，嚴守3年非洲豬瘟的防疫工作正面臨嚴峻考驗，農委會緊急啟動防疫升級措施。究竟非洲豬瘟為何如此可怕，對台灣的產業又有何衝擊，《ETtoday新聞雲》整理10大QA，讓讀者一次看明白。

Q1.什麼是非洲豬瘟？

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非洲豬瘟1921年首次於非洲肯亞發現，是一種急性、高傳染性的病毒性疾病，特徵是發病過程短，但死亡率高，從野豬傳到家豬，再從非洲傳到歐洲、南美洲、俄羅斯等地，2018年散播至中國大陸。

Q2.非洲豬瘟的傳染途徑為何？

以接觸傳染為主，可經由廚餘、節肢動物、動物分泌物或排泄物、車輛及人員夾帶等途徑傳播。非洲豬瘟病毒存在於環境時間於冷藏豬肉100天、冷凍豬肉1000天、豬舍1個月。

Q3.豬隻被傳染非洲豬瘟會怎樣？

發病豬隻特徵為發高熱及皮膚呈現紫斑點，全身內臟的出血，尤以淋巴結，腎臟和腸粘膜最明顯。豬隻一旦染病之後，發病率和死亡率最高達100％。

▲農委會主委陳吉仲說明非洲豬瘟防疫升級措施。（圖／翻攝防檢局直播）



Q4.非洲豬瘟可怕之處在哪？

目前非洲豬瘟沒有疫苗可預防、也沒有藥物可治療。發生非洲豬瘟案例的養豬場必須採取全場撲殺。

Q5.非洲豬瘟如果入侵台灣，會有怎樣的後果？

疫情一旦傳入台灣，對養豬產業和上下游產業都將造成衝擊，連滷肉飯、排骨飯、香腸等美食都會受到影響，初估可能造成我國2000億元經濟損失。

Q6.人會感染非洲豬瘟嗎？吃了非洲豬瘟染疫豬肉會如何？

非洲豬瘟並非人畜共通傳染病，不會感染人，病毒無法在人體複製。農委會指出，我國經屠宰衛生檢查合格的豬隻，豬皮均蓋有檢查合格標誌供消費者辨識，消費者在市場購買豬肉時，只要注意選擇蓋有合格印的豬肉，食用安全無虞。

▲各地陸續查獲不明來源的含豬肉製品。（圖／彰化縣政府提供）



Q7.為何廚餘是防堵非洲豬瘟的關鍵？

國內仍有少數養豬場利用廚餘養豬，病毒恐藉由廚餘傳播，因此廚餘應經高溫蒸煮達中心溫度90℃以上至少1小時，才可用於餵飼豬隻，落實廚餘加熱處理可更進一步降低非洲豬瘟入侵的風險。

Q8.如果違規從疫區帶入或自電商網購貨運豬肉相關製品回台有什麼罰則？

旅客如自3年內有發生非洲豬瘟國家違規攜帶豬肉產品入境遭查獲，第一次的罰鍰20萬元，第2次以上違規直接裁罰100萬元。若是違規輸入肉品，最重可處7年有期徒刑，併科300萬元罰金。

▲彰化警方查扣「豬肉鹹蛋蝦子香腸」含有非洲豬瘟。（圖／彰化縣政府提供）



Q9.這次越南走私豬肉的破口從何而來？

警方於8月19日查獲越南進口非法豬肉製品71公斤，經農委會防檢局檢出非洲豬瘟病毒。研判業者是利用「併袋」夾藏方式闖關，因而未被X光查驗或檢疫犬嗅聞抓出。

Q10.如果發現來路不明的豬肉和相關製品該怎麼辦？

若發現疑似境外肉品，請送交防檢局或各縣市動保處，如棄置請以一般垃圾處理，千萬不要丟到廚餘桶，以免增加疫病傳播風險。