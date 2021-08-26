《鏡電視新聞台》26日通過外審？仍有2大疑問待釐清



▲鏡電視新聞台申設案撤件重送NCC，董事長異動為陳建平，董監均為社會名人，但均為0持股。（圖／翻攝經濟部網站）



記者陳世昌／台北報導



2019年12月提出申請的《鏡電視新聞台》日前撤回舊案重送新案，國家通訊傳播委員會（NCC）外審會預計26日下午進行初審評分。外傳NCC主委陳耀祥積極運作下，可能26日就會通過外審，直送委員會決議？然而，鏡電視是否會過關至少仍有2大疑問需面對。



NCC發言人翁柏宗26日上午表示，對於個案委員會尚未有討論，仍在程序當中，也不宜表示意見。



經不同管道確認，NCC26日下午的外審會除了有鏡電視申設案，還有另一案由台數科集團申設的《台灣生活新聞》新聞頻道也將進行面談，同樣備受外界關注。





▲NCC關注鏡週刊社長裴偉與鏡電視新聞台的關係。（資料照片／記者林敬旻攝）



但NCC官員表示，衛星頻道「申設、換照諮詢會議及評鑑諮詢委員會」目前有10位外審委員均獨立審查，是否會在26日下午的會議中做出決議，仍要看現場情況。



據了解， 鏡電視申設案在NCC委員間一直存有諸多疑慮，包括2大疑問：



一、《鏡電視》營運計畫修了又改、改了又修，最後變成撤回重送；申設過程中，同時擔任鏡電視、精鏡傳媒(鏡週刊)董事長的裴偉請辭鏡電視董事長，改由高雄陳家的陳建平任董事長，以化解NCC懷疑鏡電視是鏡週刊的影音版？

二、鏡電視的董事也在申設過程中大換血，換成了紙風車文教基金會執行長李永豐 、電影人楊雅喆、前民視政治中心主任盧宥伶等人，董事名單看似非常符合NCC委員們的偏好，但卻又都是0持股的董事，並非真正的大股東。

陳耀祥日前曾表示，目前NCC有關新聞台的案子相當多，其中有申請三立新聞《INEWS》移頻CH48等頻道異動案（此案已審議通過），還有新申設的《鏡電視新聞台》、《台灣生活新聞》等案子，陳耀祥坦承這些都讓他「一個頭兩個大」。





