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NCC主委陳耀祥揭示新年5大工作　推動有線電視新聞頻道區塊擴大

▲▼陳耀祥5日出席新春記者聯誼會（圖／記者陳世昌攝）
▲NCC主委陳耀祥5日出席新春記者聯誼會（圖／記者陳世昌攝）

記者陳世昌／台北報導

NCC主委陳耀祥5日表示今年將有5大重點工作在進行，其中最重要是 5G 基地台補助計畫的執行，目前NCC正積極擬定計畫，且如何落實？業界意見非常多尚無法整合；NCC同時要推動有線電視新聞區塊擴大，這部份仍需與有線電視系統商討論。

陳耀祥5日在新春記者聯誼會中表達了今年NCC有許多重點工作，主要包括：

一、５Ｇ基地台建設補助計畫實施，155億元的預算編在前瞻計畫三期，預計2年內執行，目前NC正在擬定補助計畫，但業者意見非常多。

據了解，NCC於5日下午邀請5大業者協商，NCC可能不會依標金高低，而是依各業者得標頻寛、加上超量建設基站，綜合衡量各業者可以分配到的補助款。

▲▼中天新聞52台在倒數聲中正式關台，同時立刻轉戰網路Youtube持續不間斷直播。（圖／記者湯興漢攝）
▲中天新聞52台去年12月12日被下架後，NCC面對與新聞台有關爭議越來越多。（資料照片／記者湯興漢攝）

二、新聞台區塊的規劃、推動，這部份要跟有線電視系統商討論，許可權雖在NCC但排頻在系統商，排頻原則是由系統商提出，需再討論新聞區塊是否要擴大？目前新聞頻道有的申設中，有的要移頻中，每一個都是環環相扣的問題。納入區塊的標準要先訂好，看誰要進來？移動到購物台等頻道要去那裡？因頻道位置是一個蘿蔔一個坑，這些都要協商。

三、有線電視公平上下架、授權費仲裁修法。原修法草案送行政院被退回，正在擬定中。

四、OTT TV專法與數位通傳法立法，目前會先把法案準備好，等行政院組織改造確定後，明確主管機關之後再進行下一步。

五、思考多媒體傳輸平台相關的法案，研究有線電視、MOD(IPTV)、OTT TV，有沒有可能做某個程度合？是否拉齊監理強度？等等，因為現在科技技術發展很快，NCC正在做相關研究，也許不是很快會有答案，因為其中包含有黨政軍投資的問題。

對於新聞台區塊擴大的問想法，陳耀祥表示，目前NCC有關新聞台的案子相當多，其中有申請三立新聞《INEWS》移頻CH48等頻道異動案，還有新申設的鏡電視新聞台、東森亞洲新聞台等案子，陳耀祥坦承這些都讓他「一個頭兩個大」，關鍵是在市場上怎麼樣公平方法去處理移頻的問題。

他表示，NCC有在思考新聞頻道區塊擴大的問題，也有在討論，因為現在有的要移頻，有的要申設，大家都往這裡擠，目前位置就只有這樣，NCC本來就是要尊重系統業者的安排，但如果以後出現20個都是新聞頻道的話，消費者會不會抱怨？各方的問題都要考慮一下。

因為大家都了解新聞頻道除了商業利益，還有政治影響力，有很多人想經營新聞台可以理解，只要符合要件當然可以申請，NCC則是要思考其他的議題。

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