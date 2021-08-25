前NCC專委「登玉山釀大火」遭起訴　林務局求償2.2億元！史上最高

▲玉山5月發生森林大火，花費12天才終於撲滅。（圖／翻攝自Facebook／林務局-森活情報站）

記者崔至雲／台北報導

前NCC專委喬建中等人今年5月前往玉山國家公園登山，不慎造成八通關杜鵑營地森林火警，南投地檢今（25日）偵查終結。林務局表示，經過估算，此次救災、林木及生態服務價值共損失2億2859萬元，為台灣森林大火史上最高求償紀錄，除了將依法起訴外，也將向喬建中等5人求償。

今年5月間，透過檢警林國土保護平台通報，喬建中一行五人今年5月登山時引發玉山森林大火。南投地方檢察署指出，喬建中等人致森林火勢延燒長達 12 日，延燒面積達 79.7 公頃、森林區被害全損面積達 22.0877公頃，並導致大量台灣二葉松、鐵杉、玉山箭竹等林木焚燬，造成之損失費用高達 2 億多元，致使我國長期復育的生態多樣性環境遭受嚴重損害，造成生態浩劫。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲玉山大火，林務局怒求償。（圖／翻攝自Facebook／陳吉仲）

林務局副局長廖一光向《ETtoday新聞雲》表示，此次總計求償2億2859萬元，因損害規模大，是史上最高求償的一次，第二高為民國90年梨山大火，當時要求求償1億多。

廖一光進一步指出，求償項目分為三部分，包含人事跟消防成本1359萬6000元、林木損失1766萬2000元、生態系服務價值損失1億9733萬9000元。廖一光補充，林務局目前已委託律師向法院提出假扣押申請，南投地方法院也裁定，林務局必須繳保證金就可以進行假扣押。

