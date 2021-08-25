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社會 社會焦點 保障人權

山林美景記憶斷層你害的！玉山大火浩劫燒掉2.2億　檢痛批喬建中

記者高堂堯／南投報導

NCC前專委喬建中等5人於5月間赴玉山國家公園，經八通關古道於杜鵑營地紮營，疑違法生火並引發蔓燒12天的森林大火；檢方會同警、林、消等單位來回步行60公里前往現場實地勘查，除完整還原喬建中等人盜木生火、發現火勢卻未通報消防隊協助，導致引燃腐植土形成「地底火」悶燒波及廣大林地的憾事，也指出救災成本、珍貴林木和生態系損失總計超過2.2億。

▲喬建中等人一把火燒掉0.8個大安森林公園，圖為玉山森林大火後的衛星影像。（圖／南投地檢署提供，記者高堂堯翻攝）

▲喬建中等人一把火燒掉0.8個大安森林公園，圖為玉山森林大火後的衛星影像。（圖／南投地檢署提供，記者高堂堯翻攝）

▲玉山森林大火前林相完整。（圖／南投地檢署提供，記者高堂堯翻攝）

▲玉山森林大火前林相完整。（圖／南投地檢署提供，記者高堂堯翻攝）

起訴書中指出，喬等5人於5月15日早上5時許，由東埔登山口進入八通關古道、抵達杜鵑營地紮營，接著分工煮食，違法撿拾枯損、倒伏之竹木及餘留之根株、殘材之森林主產物，鍾男並持鋸子鋸取先前山友所盜伐遺留在舊營火堆上之刺柏森林主產物，並將遠處倒伏之林木鋸成易於燃燒之木塊，以作為生營火之燃料使用。

眾人在營火堆前烤火取暖直至晚上8時25分許，未確實熄滅營火堆即先後離去休息入睡，致該營火堆下方腐質層形成地底火悶燒並往四周延燒；喬建中於隔（16）日凌晨0時16分許，起床發現營火堆旁地面已有部分乾燥箭竹葉、松針因高溫著火，竟決定自行撲救，並叫醒4名友人移營避火，至凌晨1時38分許，喬自認火勢已撲滅而返回天幕休息，未即時通報消防隊。

▲▼檢方遠赴玉山杜鵑營地偵查，發現遭鋸斷的林木、營火堆旁燒焦的地底腐質層。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲▼檢方遠赴玉山杜鵑營地偵查，發現遭鋸斷的林木、營火堆旁燒焦的地底腐質層。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲NCC專委喬建中等5人疑於玉山國家公園八通關古道營地引發森林大火，檢方偵結後起訴。（圖／記者高堂堯翻攝）

檢方指出，因地底腐質層燃燒蔓延範圍已廣，長時間高溫致杜鵑營地下方之腐植土已全面悶燒冒煙，並引燃地面玉山箭竹、松針及林木；喬建中於16日凌晨4時許才發現火勢失控，自知已無法滅火，才以手機通報南投縣消防局森林火警之位置，5人在杜鵑營地停留至凌晨6時許後下山，並接獲保七第七大隊聯繫前往製作警詢筆錄。

▲玉山國家公園八通關古道5月爆森林大火，空勤總隊灑水灌救。（圖／嘉義林管處提供）

▲玉山國家公園八通關古道5月爆森林大火，空勤總隊灑水灌救。（圖／嘉義林管處提供）

嘉義林管處隨即動員，並請求空勤總隊以直升機搭載救災人員進行搶救，直至5月27日上午才控制火勢，火勢延燒長達12日，玉山事業區第51林班地、第52林班地延燒79.7公頃，森林區被害全損22.0877公頃，相當於台北市大安森林公園（約26公頃）逾80%的面積，諸多台灣二葉松、鐵杉、臺灣冷杉等針葉樹都付之一炬。

由於喬建中一再宣稱是不慎踢倒瓦斯爐火釀禍、否認違法伐木生營火，甚至與其他4人串證滅證，南投地署啟動「國土聯繫平台」，由檢察官於6月3日至7日，共計五天四夜，會同保七第七大隊、嘉義林管處阿里山工作站、南投縣消防局人員，來回步行60公里前往八通關古道杜鵑營地實地現場勘查，發現林木遭鋸斷、營火堆旁燃燒焦黑的地底腐質層等跡證，再與5人手機內之通訊內容分析比對，才戳破喬等人的謊言、還原事實經過。

起訴書中痛批，喬建中等5人於入園申請時即知悉公園區域內依法禁止營火，且營地架設之告示牌亦明文規定「嚴禁生營火」，營地外側地質為易燃之乾燥深厚腐植土，地面遍佈葉片乾燥易燃的玉山箭竹，而腐植土引燃後將形成地底火不易發現，長時間悶燒後將使火勢往外蔓延，火勢蔓延開後易受風向助長，將有延燒森林之可能，他們卻貿然選擇該處為營火地點。

▲NCC專委喬建中等5人疑於玉山國家公園八通關古道營地引發森林大火，檢方偵結後起訴。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲▼杜鵑營地和喬建中等人使用之營火堆在失火前後的樣貌。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲NCC專委喬建中等5人疑於玉山國家公園八通關古道營地引發森林大火，檢方偵結後起訴。（圖／記者高堂堯翻攝）

而喬建中職業為公務員，智識程度非低，非但不思遵守法律，且多次登山經驗仍無視森林保護、環境維護之責，身為領隊卻指示隊員攜帶鋸子、上山鋸取樹木以取得生火燃料，只為煮食之享受，與政府開放山林之用意背道而馳，並自恃其經驗豐富和僥倖心態，導致火勢延燒，嚴重破壞自然生態，並對森林保育維護損害甚大。

檢方痛陳，喬建中等人一把火耗費救災人事、設備支出成本1361萬3098元、林相改良費用及林木損失價值1766萬3184元、生態系服務價值損失1億9733萬9340元，總計超過2.2億，且造成生態浩劫，不知需再經多久及投入多少心血才能復育，「無形間減少了這塊島嶼上人與自然對話的可能性，及世代間山林美景的記憶斷層。」
 

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