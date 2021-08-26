受刑人日領400手工包裝五倍券　公務員監工挨轟勞民傷財

▲三倍券。（資料照／記者周宸亘攝）



政治中心／台北報導

名嘴朱學恒昨（25）日於臉書爆料，五倍券都是台電中油員工跑去監獄，跟受刑人一起一天400元包出來的，引發在野黨痛批，根本逼公務人員不務正業浪費行政成本，勞民傷財。

朱學恒公布一份台電的公文，工作內容則寫著「監督振興券分裝工作組之各項封裝作業，以及振興券提領、封裝品管、點收、搬運入庫等作業」。他諷刺，你以為自動包裝好的五倍券，都是台電中油員工跑去監獄，跟受刑人一起一天400元包出來的，感覺唯一的誘惑就是「可以打疫苗而且不是高端。」。

國民黨台北市議員徐巧芯收到來自監獄的陳情。去年台北監獄負責三倍券分裝，因為「長官們」認為受刑人是最低廉的人力，連管理基層監獄的公務人員也苦不堪言；還有經濟部的官員也要到監獄監工，包括伙食費、加班費、旅館住宿費都是額外的開銷，且在分裝工作期間，經濟部的官員晚上都是住在飯店的單人套房。

國民黨立委鄭麗文批評，蔡政府公然要求國營事業員工不務正業，還開出一天四百元的超低加給，並由各單位用旅費報支，原來蔡政府口中「五倍券發放不會增加更多成本」是這樣來的。

民眾黨立委張其祿表示，國營公司有其職掌，不該做這些事，由此也印證五倍券就是浪費行政成本、勞民傷財。時代力量立委陳椒華要求，相關單位應充分尊重員工自由意願，不得以考績獎懲等方式強迫員工參與。

對此，經濟部則表示，五倍卷為政府振興產業之重大政策，經濟部負責主要執行工作，目前正全力調配人力，進行相關籌備工作。

經濟部指出，考量五倍券等同現金性質，在推動過程中為確實核對檢查，因此請經濟部所屬公務及國營事業同仁從旁監督確認，同時也須配合監所要求，落實各項防疫措施。

至於所謂預先施打疫苗一事，經濟部澄清，針對國營事業員工施打疫苗之品牌，考量協助監督五倍券工作，屬於專案工作性質，經濟部表示事先初步探詢同仁之意願，施打疫苗之廠牌，也尊重其意願，故以AZ與莫德納為主。如有同仁表達願施打國內疫苗，當然也會依其自由意願，安排施打。