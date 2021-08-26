五倍券樣張今亮相！去哪領怎麼用　5大QA一次看

▲新冠疫情漸趨緩，台北街頭逛街民眾明顯增加。（圖／記者林敬旻攝）



記者崔子柔／綜合報導

振興五倍券樣張將在今（26）日亮相！行政院經過多番討論，終於決定在10月初發行，全民無須先付1000元就可直接領券，另有數位券加碼優惠等，《ETtoday新聞雲》則整理出目前5倍券的相關進度，提供民眾規畫要如何領取使用。

Q1：五倍券發放時間？

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A1：行政院目前規畫在10月初發行。

Q2：誰能領五倍券？

A2：全民皆不須支付1000元就可領券。

▲五倍券目前規畫最小面額為200元，圖為去年三倍券。（圖／記者黃士原攝）



Q3：五倍券在哪領？怎麼領？

A3：若要領取紙本券，須帶身分證、健保卡到郵局，或從網站預購再到指定超商、藥妝店領取。數位券則可綁定信用卡、電子支付、悠遊卡等電子票證，行政院另預計推出APP平台，透過獨立帳戶能享有更多額外優惠。紙本、數位券都規畫「家戶綁定」方案，包含代領者，1個人一口氣最多可領5份五倍券。

Q4：五倍券面額？

A4：紙本面額規畫為3張1000元、2張500元、5張200元，且無法找零，去年三倍券就因面額問題引起不少攤商抱怨，目前行政院仍在討論是否改小面額。

▲不少攤商指出，民眾很難一次買到200元。（圖／記者黃士原攝）



Q5：五倍券能用在哪？

A5：除了不可使用於繳稅、繳罰單之外，電商也會被排除，主攻實體業者。在電商部分，規劃比照去年三倍券模式，排除部分電商，列出「電商白名單」，包括文化部提出的兩廳院售票、各大電影院網站，像是in89統領影城、真善美劇院等。

而教育部提出的FamiTicket全網購票網、ibon售票系統、年代售票等；交通部六福村官方線上購票、西湖渡假村、麗寶樂園渡假園區，還有高鐵網路訂票系統、各大客運還有立榮、德安、華信航空訂票；農委會休閒農場網站等都會入列。